Филипп Киркоров исполнил мечту самарских студентов
3 ноября 2019 11:50
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Народный артист России Филипп Киркоров записал видео обращение для студентов педагогического университета Самары, они попросили поддержать их творческий дебют. творческий вечер прошел в ДК "Металлург" в среду, 31 октября.
Певец ответил видеообращением:
"Я не сомневаюсь, что у вас будет бомбезный номер. Номер лауреат. А по-другому и быть не может, потому что с вами Филипп Киркоров".
Команда филфака СГСПУ "Говорит Москва" делала на студдебют номер театр мод "Шика дам", посвященный шоу и костюмам Киркорова, сообщает "ГТРК Самара".
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