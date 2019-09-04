17% соискателей Самарской области полностью довольны своим высшим образованием
4 сентября 2019 10:50
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Служба исследований HeadHunter выяснила, как соискатели Самарской области относятся к высшему образованию и работают ли они по полученной специальности.
Как выяснилось, 31% соискателей Самарской области работают не по специальности, полученной в вузе. Чаще других так отвечают представители сферы продаж и административный персонал. Причем более половины соискателей, работающих не по специальности, пытались это делать. Выше всего доля таких в транспортной сфере. В чём же причина? Самым распространённым ответом стала маленькая зарплата. Далее по популярности аргумент отказа от работы по полученной специальности – смутные перспективы карьерного роста. Каждый четвёртый отмечает, что «это просто не моё». Если говорить о тех, кто не собирается получать высшее образование, то почти половина считают, что диплом вуза не гарантирует трудоустройство.
Как респонденты выбирали вуз для поступления? Каждый четвёртый соискатель отталкивался от мнения родителей или близких родственников при выборе вуза. Примечательно, что нынешние студенты были менее подвержены мнению родных, а также чаще обращались к месту вуза в рейтинге учебных заведений.
Из тех, кто закончил высшее учебное заведение, больше всего довольных полученными знаниями среди топ-менеджеров. В Самарской области полностью довольных своим высшим образованием оказалось 17%. При этом почти половина респондентов отметили, что планируют прибегнуть к дополнительному образованию (онлайн-курсы, тренинги, чтение литературы и т.п.).
Опрос проводился с 16 по 25 августа среди 5509 российских соискателей.
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