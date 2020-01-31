В целях профилактики простудных заболеваний во всех школах Самарской области вводятся ограничительные меры
31 января 2020 17:09
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Ограничения вводятся в связи с тем, что в соседних областях эпидемпорог превышен, и в целях недопущения распространения простудных заболеваний в образовательных учреждениях региона.
Также в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора организовано проведение противоэпидемических мероприятий и ежедневный мониторинг за численностью заболевших обучающихся по установленной форме в режиме онлайн. В дошкольных организациях области проводятся мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
Учебный процесс при этом останавливаться не будет. Все ученики школ, закрытых на карантин, будут получать домашнее задание и смогут обучаться дистанционно, передает пресс-служба облправительства.
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