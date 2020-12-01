В Самарском университете им. Королёва начал работу юридический институт

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После его создания в структуре университета не осталось отдельных факультетов.

1 декабря 2020 года начал работу юридический институт Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва. Новая структура была сформирована на базе одноименного факультета и стала 8 институтом в составе университета.

Создание институтов на базе факультетов началось в Самарском университете в 2015 году. Эти подразделения призваны сформировать единое научно-образовательное пространство, которое позволяет внедрять в образовательный процесс элементы научно-исследовательской деятельности. Также институт обладает существенной хозяйственной самостоятельностью, что позволяет более оперативно реагировать на задачи учебного и научного плана. В перспективе эта самостоятельность будет только расти.

После создания юридического института в структуре Самарского университета не осталось отдельных факультетов: все они либо включены в состав действующих, либо преобразованы в самостоятельные институты.

“В Самарском университете образование неразрывно связано с научной и практической деятельностью, и именно это объединение направлений в одной структуре и вкладывается в понятие института, - отмечает ректор Самарского университета Владимир Богатырев. - Необходимость трансформации юридического факультета в юридический институт назревала уже давно: преподаватели и студенты активно занимаются наукой, здесь действует диссертационный совет, многие имеют юридическую практику. Такое преобразование позволит переосмыслить роль института - и в университете, и в Самарской области, и в России в целом - и поставить новые цели для развития”.

По результатам конкурса программ развития исполнительным директором юридического института назначен бывший декан факультета, профессор, доктор юридических наук Артур Безверхов.