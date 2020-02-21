В Самарской области прошел Международный День родного языка
21 февраля 2020 19:03
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Самарские школьники познакомились с выставкой «Герои Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», с художественными произведениями и периодическими изданиями, написанными на языках разных народов, поучаствовали в квест-игре «Мой родной язык» - переводили тексты и слова с родного языка на русский, расшифровали надписи с помощью азбуки Морзе и участвовали в краеведческой викторине.
На импровизированных концертах дети пели военные песни на языках народов Самарской области. Например, знаменитая "Катюша" прозвучала на казахском и мордовском.
«Я рассказала сегодня о Герое Советского Союза Алие Молдагуловой. Она была снайпером, на ее счету 78 уничтоженных рядовых и командиров немецкой армии. А в одном из боев она даже повела солдат в атаку. Я о ней прочитала на русском и своем родном - казахском языке, который планирую изучать глубже. Стараюсь на нем общаться и писать", - рассказала 15-летняя самарская школьница Алина Ищанова.
«Мне интересно узнать о подвигах представителей своего народа в годы Великой Отечественной войны. Я стараюсь читать исторические материалы на русском и грузинском языках, - добавила Нино Харбедия. - Знаю, что тысячи грузин ушли на фронт в годы войны и многие из них совершили подвиги. А Мелитон Кантария вместе с Михаилом Егоровым водрузили Красное Знамя над рейхстагом», передает пресс-служба облправительства.
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