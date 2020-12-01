В Самаре состоялся полуфинал Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»

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В Приволжском федеральном округе прошел полуфинал молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Соревнования прошли в очно-заочном формате с участием студентов, показавших наилучшие результаты в отборочном этапе. Всего в полуфинале приняли участие 150 студентов.

В рамках кубка участники с помощью специального бизнес-симулятора пробуют себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимают стратегические решения для ее развития. Цель соревнований – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

В этом году впервые использован новый формат соревнований: команды формируются из участников сразу с нескольких оффлайн и онлайн точек из различных городов, тем самым обеспечивая безопасность проведения мероприятия. Это добавляет сложности при реализации задач, но в то же время, ставит участников в текущие управленческие реалии.

Студенты, принимавшие участие в кубке очно, были приглашены «Точку кипения» на площадку Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Для студентов, которые соревновались в заочном формате, была организована онлайн-трансляция проведения полуфинала.

В процессе соревнований студенты проверили свою способность управлять виртуальной компанией в команде от 3 до 5 человек. Участники каждый игровой период принимали по 75 управленческих решений и занимались планированием 5 ключевых бизнес-показателей компании. В процессе принятия решений студентов оценивали приглашенные эксперты из крупнейших компаний-работодателей страны по трём основным критериям: лидерство, коммуникация и командообразование. Также полуфиналисты для получения индивидуальной оценки уже прошли тест на управленческий потенциал (включает в себя два задания) и тест на эмоциональный интеллект и когнитивные способности. По итогам всех испытаний будут определены конкурсанты, прошедшие в финал Кубка.

Приветственные слова в адрес участников полуфинала прозвучали от организаторов конкурса, руководства вузов, а также от представителей региональной власти и компаний-партнеров.

«Кубок «Управляй!» — это конкурс, который одним из первых адаптировал соревновательный процесс под новые реалии. Благодаря этому любой участник чувствует себя уверенно в условиях очно-заочного формата. Конкурсанты из Приволжья регулярно показывают высокие результаты в «битве молодых управленцев», которую организуют платформа «Россия - страна возможностей» и Президентская академия. Уверен, что и этот год не станет исключением. Желаю всем участникам полуфинала, чтобы в ближайшее время ваш опыт руководством виртуальной организацией превратился в реальные кадровые предложения. И вы заняли достойные места в управленческой элите нашей страны», – подчеркнул руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Руководитель кубка «Управляй!» и Директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко рассказал о том, как в этом году проходят соревнования: «В Приволжском федеральном округе на кубок «Управляй!» в этом году зарегистрировались более 35 тысяч участников. Это выдающийся результат. И главное, он показывает интерес к нашему проекту молодежи. Для них это возможность подняться на социальном лифте и получить импульс для дальнейшего развития. Мы уверены, что участие в кубке позволит им развить профессиональные навыки».

«Самарскую область неспроста называют кузницей управленческих кадров страны. Выходцы из нашего региона всегда занимали достойное место в руководстве, как крупных предприятий, так и правительственных структур. Мы уделяем особое внимание к подготовке управленцев, и наш губернатор, Дмитрий Игоревич Азаров, традиционно является наставником в конкурсе «Лидеры России» – флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей». Только в этом году от Самарской области в нем зарегистрировалось 6680 участников – эту лучший показатель в ПФО. Искренне желаю всем участникам молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» получить бесценный опыт взаимодействия с единомышленниками, набраться полезных связей и найти себя в предпринимательстве!», - прокомментировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

«Замечательно, что в это непростое время участники нашли время, силы и возможности принять участие в конкурсе. Кубок «Управляй!» – это не только социальный лифт и возможность продвижения по карьерной лестнице, но и шанс продемонстрировать своим сверстникам, чего можно добиться даже в юном возрасте. Те кейсы, с которыми вы будете работать, очень многое дадут вам как в профессиональной, так и в повседневной жизни», - отметил руководитель управления молодежной политики департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Андрей Золотухин.

В процедуре оценки лидерских компетенций студентов приняли участие представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти.

«Кубок «Управляй!» – уникальный шанс для студентов Приволжского федерального округа проявить себя, получить новые знания и профессиональные навыки. Уверен, что и полуфиналисты, и тем более финалисты достигнут успехов и смогут принести пользу региону. Сегодня в полуфинале участвует 15 студентов Самарского университета имени Королёва. Хочу пожелать им и всех остальным участникам успеха и поблагодарить платформу «Россия-страна возможностей», которая помогает студентам со всей страны всесторонне развиваться, заводить новые знакомства и получать возможность проходить стажировки в крупных российских компаниях», - подчеркнул ректор Самарского университета имени Королёва Владимир Богатырёв.

Регистрационная кампания третьего сезона кубка «Управляй!» стартовала 28 апреля. Всего для участия в соревнованиях и образовательной программе зарегистрировались более 145 тысяч участников. По итогам отборочных этапов полуфиналистами кубка стали 1165 человек. Всего в этом сезоне в кубке пройдет 10 полуфиналов – в 8 федеральных округах, и отдельно соревнования для Москвы и Санкт-Петербурга, так как они традиционно представлены большим количеством участников. При этом полуфиналисты распределены по нескольким площадкам федерального округа, а многие студенты принимают участие удалённо (онлайн).

Кубок поддерживает внедрение современных практико-ориентированных образовательных технологий и учитывает необходимость перехода на дистанционный формат. Так у вузов по всей стране появилась возможность применять технологии бизнес-симулятора в образовательном процессе и интегрировать данный формат как альтернативу прохождения учебной или производственной практике. Практику в таком формате прошли уже 639 студентов из 9 вузов по всей стране.

Проект открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях.

Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.