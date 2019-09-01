В Самаре после капитального ремонта открыли школу №46

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В воскресенье, 1-го сентября, самарская школа №46 открыла свои двери после капитального ремонта. В торжественный момент красную ленточку разрезали Главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов, Глава Самары Елена Лапушкина, директор школы Людмила Иванова и глава Октябрьского района Александр Кузнецов. Почётные гости также поздравили школьников, родителей и учителей на праздничной линейке, где прозвучал первый звонок, ученики показали свои творческие выступления с песнями, танцами и стихами и чествовали первоклассников и молодых учителей, только начинающих свою работу в школе.«Власти Самарской области и Самары постарались сделать всё возможное, чтобы в этой школе вам учиться было комфортно, приятно и интересно. Достигайте поставленных целей, пусть сбываются ваши мечты, а самые смелые планы и проекты будут реализованы», - отметил Главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов.Также он подчеркнул, что в Приволжском федеральном округе проводится системная работа по модернизации образовательных учреждений, обеспечению безопасного и успешного прохождения учебного процесса.«Прежде всего, выражаю благодарность губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову, благодаря ему все средства на ремонт были предоставлены в полном объёме и в максимально короткие сроки, - отметила глава города Елена Лапушкина. - В этот особенный для вас День знаний, абсолютно всем ученикам я желаю искреннего интереса к учебе. Учителям желаю вам сил и вдохновения, которое вы могли бы передать своим детям! Пусть этот учебный год будет богат яркими событиями и новыми достижениями!»«Сегодня у нас сразу два замечательных праздника – День знаний и новоселье. Хочу сказать большое спасибо всем, кто помогал это событие приблизить. С праздником вас, дорогие друзья, родители и учителя!» - поделилась радостью директор школы №46 Людмила Иванова.Два предыдущих учебных года ученикам школы №46 приходилось получать знания в других школах и колледжах района из-за того, что осенью 2017-го года в одном из классов обвалилась штукатурка. С тех пор здание закрыли на капитальный ремонт. Но, тем не менее, школьники в это время продолжали показывать высокие успехи в учёбе, участвовали в конференциях, олимпиадах и творческих конкурсах.А в школе за это время укрепили фундамент, заделали швы, заменили окна, отремонтировали кровлю, полностью заменили системы электро- и водоснабжения. Снаружи и внутри здания провели отделочные работы, оборудовали спортивные площадки и благоустроили территорию вокруг школы. А также приобрели современное оборудование для классов, для столовой, для актового и спортивного залов, в коридорах есть специальные сенсорные медиаэкраны. Кроме того, в школе теперь развита и безбарьерная среда – были установлены пандусы и подъемники.Подрядчики подошли серьёзно и к вопросам безопасности. В школе теперь на входе пропускная система с рамкой металлодетектора, система видеонаблюдения и противопожарная система последнего поколения.Со 2-го сентября учиться в своей обновленной школе начнут более 750 детей. передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации