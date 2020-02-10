В СамГУПС торжественно отметили День российской науки
10 февраля 2020 16:54
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Перед началом праздника гостям был продемонстрирован видеоролик о значении научных открытий в жизни людей. Наука – волшебство, сила, которая меняет мир, а, значит, каждый ученый по-своему волшебник, утверждают создатели фильма. Затем состоялась презентацию фильма о создании и испытаниях первого российского газотурбовоза ГТ1-001.
Напомним, в создании газотурбовоза и оборудования для него участвовали 54 промышленных предприятия, 90% из которых – российские. Ученые СамГУПС также принимали участие в проектировании отдельных узлов и систем газотурбовоза. Не случайно первые полигонные испытания локомотива с реальным весом (около 3 тыс. тонн) проходили в Самарской области на участке пути Смышляевка –Жигулёвское Море Куйбышевской железной дороги в июле 2008 года. Масштабная задача по созданию первого российского газотурбовоза была решена качественно и в срок.
Сегодня в планах университета предусмотрены ключевые точки на перспективу развития. Это четыре Стратегические академические единицы (САЕ). Первая САЕ – это интеграция СамГУПС в международные образовательные, культурные и исследовательские цепочки. Вторая – развитие в вузе информатизации учебных процессов с применением современных компьютерных программ и оснащения. Третья САЕ – научные направления, связанные с транспортом будущего. Прежде всего, с развитием новых технологий и инфраструктуры. Это проектирование транспортно- логистического центра с использованием технологий электронной и биржевой торговли, развитие контейнерных перевозок, складское хранение и, конечно, создание новых технологий для
газотурбовоза. Четвертая САЕ посвящена энергии будущего. Речь идет о применении на транспорте новых видов топлива (СПГ и водорода), создании установки для получения СПГ, а на следующем этапе и для получения жидкого водорода. Кроме того, университет намерен стать одним из лидеров по технологиям получения возобновляемых источников энергии (ветра, солнечной энергии).
«Университет должен стать привлекательным для талантливой молодежи, быть на острие передовых научных исследований в интересах транспортной отрасли и страны», - сказал Иван Андрончев.
Говоря об итогах научной деятельности за прошлый год, проректор по науке и инновациям СамГУПС Максим Гаранин отметил наиболее значимые достижения университета. Так, в июле прошлого года СамГУПС вошел в консорциум вузов в рамках Научно-образовательного центра Самарской области. Активно развивается сотрудничество ученых СамГУПС с Региональной инновационной площадкой ОАО «РЖД» в Самаре. Один из проектов СамГУПС в настоящее время рассматривается на инвестиционном комитете РЖД для дальнейшего тиражирования на сеть железных дорог. Авторами разработки «Система технической диагностики и мониторинга асимметрии тягового тока контролируемых перегонных рельсовых цепей участка железной дороги» являются доценты СамГУПС Алевтина Исайчева и Вадим Волик. В феврале этого года начинает свою работу Проектный офис СамГУПС по модели Агентства стратегических инициатив для отбора наиболее актуальных проектов образовательной, технологической, социальной и городской направленности.
Затем слово предоставили самому молодому ученому, юному волшебнику – ученику 2 класса школы №149 Максиму Комолову. Он презентовал представительной аудитории исследование по решению проблемы дорожных пробок в Самаре на пересечении улиц Ново-Садовая и Ново-Вокзальная. Максим провел наблюдения за потоками автомашин на перекрестке, проанализировал дорожную обстановку и состояние транспортной инфраструктуры, сделал выводы и предложил свои варианты решения проблемы. Зал отметил вклад молодого ученого в науку бурными аплодисментами.
Затем слово предоставили аспирантам СамГУПС Ксении Титаренко и Екатерине Мищенко. Они рассказали о собственных научных изысканиях в интересах железнодорожного транспорта. Проекты актуальные, инновационные и призваны решить практические задачи по оптимизации эксплуатационной работы на Куйбышевской железной дороге.
Затем гостей порадовал своим выступлением студенческий хор СамГУПС под руководством Юлии Поляниной. Ребята исполнили гимн СамГУПС и композицию «Земля. Родина. Любовь».
В завершении торжества ректор СамГУПС вручил заслуженные награды в области научной и инновационной деятельности за 2019 год учёным университета в трех категориях – студентам, аспирантам и научно-педагогическим работникам. Всего Почётных грамот ректора СамГУПС удостоено 28 ученых, передает пресс-служба СамГУПС.
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