В Академии строительства и архитектуры СамГТУ открылся международный форум архитектурно-строительных инноваций

78

«Форум архитектурно строительных инноваций – это диалог строителей и архитекторов, слияние новых инициатив и традиций, технологий и творчества,» - обратился с приветственным словом к присутствующим преподавателям, молодым ученым, аспирантам, студентам российских и зарубежных профильных вузов, проектировщикам, строителям и инвесторам Иван Маринин, руководитель департамента развития строительного комплекса и контроля в сфере строительства регионального Минстроя.«Наши усилия направлены на то, чтобы создать более благоприятную среду обитания человека,» – подчеркнул Директор Академии строительства иархитектуры Михаил Шувалов в ходе торжественной церемонии открытия форума.Форум продлится два дня, 19 и 20 ноября. Центральным событием станет международная научная конференция International Conference on Civil, Architectural and Environmental Sciences and Technologies (CAEST). В программе запланированы: пленарные заседания, тематические сессии, круглые столы с участием архитекторов, проектировщиков, строителей, инвесторов, открытые лекции, мастер-классы.Обсуждаться будут вопросы формирования комфортной городской среды, реновации промзон, применение современных программно-информационных ресурсов, совершенствование систем водоснабжения и водоотведения, практические решения строительства новых городов и эффективные практики сохранения наследия и регенерации исторической среды, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ