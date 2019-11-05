Студенты из 10 вузов области примут участие в фестивале «Самарский студенческий дебют»

55

7 ноября 2019 года в 18.00 в Культурно-спортивном центре Самарского ГАУ (п.г.т. Усть-Кинельский) в рамках Областного фестиваля студенческого самодеятельного творчества студентов первого курса «Самарский студенческий дебют» состоится первый концерт.Участниками фестиваля станут студенты первых курсов вузов очной, заочной, очно-заочной формы обучения из 10 вузов области. Также выступить и поддержать начинающих артистов смогут студенты старших курсов.Открывают череду концертов студенты Самарского государственного аграрного университета. Организаторы не задавали тематику концертов, предоставив студентам право выбора. В концерте примут участие лучшие творческие номера с 5 прошедших факультетских дебютов университета.Оценивать таланты первокурсников будет профессиональное жюри по таким конкурсным направлениям, как видео, музыкальное направление, оригинальный жанр, режиссура, танцевальное и театральное направление. Лучшие студенческие номера будут отмечены лауреатствами разной степени на Гала-концерте фестиваля, который состоится в конце ноября в МТЛ «Арене».Мероприятие проводится при поддержке Департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи в рамках реализации проекта Самарского государственного социально-педагогического университета. Организатором фестиваля выступает Самарский Дом молодежи, передает пресс-служба горадминистрации.