Совет старост Самарской области встретился онлайн

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1 декабря 2020 года в режиме ВКС прошла организационная встреча Совета старост Самарской области «Успех – в участии каждого!». Старосты вузов и ссузов региона обменялись опытом работы, пообщались со студентами из Москвы и Екатеринбурга, определились с планами работы.

Совет старост в Самарской области был создан в 2017 году. Он объединил в себе старост всех образовательных организаций региона. За прошедшие годы Совет старост инициировал и провел много крупных событий в регионе. Например, именно по предложению Совета проходит Фестиваль студентов.

Членам Совета старост Самарской области в ближайшее время предстоит провести ряд стратегических сессий, на которых они определят новые направления своей работы и проекты, которые будут реализовывать в будущем. «Именно вы точно знаете, что важно для студентов, какие проекты они хотят делать, какие новые направления молодежной политики важно развивать именно для студенчества. В ближайшее время мы с вами встретимся, чтобы пообщаться и поразмышлять о предстоящей деятельности», - рассказал Сергей Бурцев, замминистра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи.

«Староста академической группы высшего или среднего учебного заведения – всегда вызывает уважение. Это очень ответственные и подготовленные люди. У них есть возможность и желание говорить от лица всех студентов, представлять их интересы, давать предложения и их реализовывать. Я считаю, что Совет старост – это очень хорошая школа для студентов нашей области», - подчеркнул в приветствии к участникам встречи Председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик РАН Геннадий Котельников.

Во встрече приняли участие студенты из других регионов. Анастасия Серапиао, председатель Совета старост «Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина» (г. Москва) поделилась опытом работы старостата в их университете. Она отметила, что старосты – это связующее звено между студентами и администрацией вуза. Также, по мнению Анастасии, крайне важно, чтобы старосты чувствовали поддержку, поэтому для них необходимо проводить обучение, различные конкурсы, которые будут давать мотивацию для развития.

Анна Завьялова, куратор Национального совета по качеству образования, специалист системы менеджмента качества «Уральского государственного лесотехнического университета» (г. Екатеринбург) рассказала о значимости участия старост в образовательных процессах, а также в оценке качества образования. Это позволяет студентам следить за тем, чтобы образовательные услуги оказывались максимально эффективно и давали возможность получать максимум знаний для всех студентов.

Уже в декабре старосты встретятся в очном формате, чтобы пройти образовательные тренинги и провести стратегические сессии. А в январе запланирована встреча, на которой будет выбран новый председатель Совета Старост Самарской области.

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