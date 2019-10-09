Школьники региона примут участие в областной Неделе труда и профориентации «Семь шагов к профессии»

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Традиционно каждый день недели будет наполнен разнообразными событиями: встречами, экскурсиями, мастер-классами, цель которых - помочь школьникам осознанно выбрать профессиональную сферу и построить эффективную образовательную траекторию.Впервые в этом году в рамках областной акции для учащихся 6-11 классов будет открыта 31 площадка для проведения профессиональных практикумов проекта «Билет в будущее», прошедших отбор в Союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».Ожидается, что в мероприятиях областной Недели труда и профориентации «Семь шагов к профессии» примут участие до 200 тысяч школьников региона, передает пресс-служба министрества образования и науки СО.Фото: пресс-служба министрества образования и науки СО