Школьники губернии начнут изучать новый предмет - "История Самарского края
21 августа 2019 20:38
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Этот предмет будет несколько отличаться от общеизвестного краеведения, которое в каждой школе преподавалось по-разному. Теперь удалось создать единый подход к предмету, в основу которого вошел историко-литературный стандарт.
Авторский коллектив ведущих историков региона создал интерактивный учебник по истории нашей малой Родины. В нем есть ссылки и QR-коды, по которым школьник сможет получать дополнительную информацию по предмету, участвовать в конкурсах по краеведению.
Начальная школа будет читать "Рассказы по истории Самарского края", эта программа рассчитана на третий-четвертый классы. Для шестого и седьмого классов или седьмого и восьмого классов разработаны специальные учебники. Их школьники получат 2 сентября. Изучать предмет будут по одному часу в неделю для класса.
"Для Самарской области это новшество, — отметил глава областного Минобра Виктор Акопьян. — Не все регионы могут позволить себе написать, издать и приобрести учебник по истории родного края. Для учащихся он будет бесплатным".
Занятия не будут ограничиваться только лишь классами — дети будут ходить на экскурсии, посещать музеи и выставки.
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