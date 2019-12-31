Ольга Наумова назначена и.о. ректора Самарского института культуры
31 декабря 2019 19:39
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Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в Твиттере.
"Приказом Министра культуры России Владимира Мединского с 01.01.2020 и.о. ректора Самарского института культуры назначена Ольга Наумова. Уверен, что Ольга Сергеевна сумеет поднять работу вуза на новую высоту", - говорится в сообщении.
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