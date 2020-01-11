Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах

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По ее словам, во многих школах уже давно используется система «зачет и незачет», однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной. Новые правила, в случае их принятия правительством, позволят ставить «зачеты» за изобразительное искусство, музыку и физкультуру.При этом Васильева отметила, что право принятия такой инициативы останется за руководством школы. «Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. Но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия слуха, на мой взгляд, неверно», — сказала она.В конце ноября Совет Минпросвещения одобрил обновленные стандарты общего образования. Внедрение стандартов образования планируется начать с 1 сентября 2021 года. По мнению ведомства, обновленные ФГОС не содержат увеличения нагрузки для школьников и позволят улучшить позиции российского образования в мировом рейтинге. Васильева заявляла, что затягивание обновления ФГОС мешает достижению целей стратегического развития. По ее словам, с обновлением новых стандартов работа по ним не закончится.В августе 2018 года в Рособрнадзоре заявили, что обсуждают возможность отказа от пятибалльной системы. В ведомстве отмечали, что для этого необходимо будет провести «очень много работы», так как учителя не владеют «современными методиками внутришкольного оценивания». По словам Васильевой, традиционная пятибалльная система работает в России уже 75 лет, а предложения о ее изменении остаются на уровне обсуждений.Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС