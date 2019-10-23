Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 23 октября, 21:34
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/10:
USD 63.63
-0.13
EUR 70.92
-0.25
Новости /  Общество /  Образование  

Электрощит Самара открывает полигон и лабораторию для будущих инженеров СамГУПС

23 октября 2019 17:56
111
Учебный полигон и специализированная лаборатория помогут студентам усовершенствовать свои компетенции и применить знания на практике.
24 октября в Самарском Государственном университете путей сообщения компания Электрощит Самара откроет специализированный полигон и учебный класс для студентов инженерного факультета Самарского государственного университета путей сообщения на безвозмездной основе в рамках стратегии предприятия по работе с образовательными учреждениями.

Компания Электрощит Самара предоставила техническое оборудование для Самарского государственного университета путей сообщения. Учебный полигон и
специализированная лаборатория помогут студентам усовершенствовать свои компетенции и применить знания на практике.

На полигоне уже установлен действующий макет комплектной трансформаторной подстанции магистральной железной дороги и подстанция типа КТПБ (М) напряжением 110/27,5/10 кВ, которая предназначена для преобразования и питания железной дороги.

Учебный полигон оборудован вакуумным включателем типа ВВУ-СЭЩ-10 с пружинно-моторным приводом (предназначен для частых переключений высоковольтных цепей трехфазного переменного тока), вакуумным однофазным выключателем типа ВВН-27,5 с пружинно-моторным приводом (обеспечивает надежную и стабильную работу распределительной энергосистемы) и разъединителем наружной установки типа РЛК-СЭЩ-10 (предназначен для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи). Общая стоимость предоставленного оборудования составила более чем 15 млн, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
23 октября 2019  21:14
Правообладатель бренда «Смешарики» подал иск к одной из компаний группы «У Палыча».
«Смешарики» и «Лунтик» пришли за «Палычем»
Правообладатель бренда «Смешарики» подал иск к одной из компаний группы «У Палыча».    Социум
13
23 октября 2019  18:25
У жителей Самары появится уникальная возможность ближе познакомиться с крупнейшими православными СМИ страны, такими как Радио «ВЕРА», телеканал «Спас» и журнал «Фома».
В духовно-просветительском центре «Кириллица» и Поволжском православном институте откроется выставка «Верующие»
У жителей Самары появится уникальная возможность ближе познакомиться с крупнейшими православными СМИ страны, такими как Радио «ВЕРА», телеканал... Социум
87
23 октября 2019  18:10
В Самарской области в транспортной отрасли трудится порядка 100 тысяч человек.
В Самарской филармонии поздравили работников транспортной отрасли с профессиональным праздником
В Самарской области в транспортной отрасли трудится порядка 100 тысяч человек.  Социум
110
Весь список

Здравоохранение
21 октября 2019  23:40
Виниры на зубы – особенности
 В современном мире далеко не каждый может похвастать идеальной белоснежной улыбкой. Зубной ряд у большинства людей далек от совершенства.  Здравоохранение
54
21 октября 2019  23:39
Установка брекетов – особенности
 Каждый мечтает о белоснежной, ослепительной улыбке. Далеко не у каждого к сожалению, ровные и красивые зубы.  Здравоохранение
44
20 октября 2019  10:32
Перевозка лежачих больных в Москве
Перевозка лежачих больных в Москве
 Компания SOSMEDTRANS предлагает специальные услуги. Это  транспортировка лежачих больных  в Москве. Кому может понадобиться такая услуга?  Здравоохранение
47
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14629
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14531
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14543
Весь список
Туризм
17 октября 2019  11:27
Налаживание прямого авиасообщения со страной во многом зависит от работы туроператоров.
Россия может ввести безвизовый режим с Саудовской Аравией
Налаживание прямого авиасообщения со страной во многом зависит от работы туроператоров.  Туризм
324
14 октября 2019  10:34
Крымский курорт премиального класса MRIYA RESORT&SPA
Крымский курорт премиального класса MRIYA RESORT&SPA
 Премиальных отелей и SPA в Крыму не так много. Пожалуй, одним из лучших из них является MRIYA RESORT&SPA.  Туризм
120
9 октября 2019  13:08
Свадьба на Бали - это здорово!
Свадьба на Бали - это здорово!
 Бали является настоящей жемчужиной Индонезии, остров окутан теплыми водами Индийского океана, имеет богатую тропическую природу и все возможности для... Туризм
98
Весь список
Образование
23 октября 2019  17:56
Учебный полигон и специализированная лаборатория помогут студентам усовершенствовать свои компетенции и применить знания на практике.
Электрощит Самара открывает полигон и лабораторию для будущих инженеров СамГУПС
 Учебный полигон и специализированная лаборатория помогут студентам усовершенствовать свои компетенции и применить знания на практике.  Образование
110
22 октября 2019  15:09
Для реализации такого проекта отобрано более 50 вузов.
Поступать в российские вузы можно будет онлайн, заявил Медведев
Для реализации такого проекта отобрано более 50 вузов.  Образование
266
21 октября 2019  10:31
В Самарском университете разработан специальный программный комплекс для автоматического зондирования общественного мнения в Интернете - “Социальный эхолот”.
Разработка самарских психологов и программистов поможет контролировать результативность действия чиновников
В Самарском университете разработан специальный программный комплекс для автоматического зондирования общественного мнения в Интернете - “Социальный... Образование
272
Весь список

Культура
23 октября 2019  13:20
Мероприятие посвящено 30-летнему юбилею народного академического хора ветеранов войны и труда «Возрождение.
В ДК "Победа" пройдет концерт академических хоров Самары «Рябиновый бал»
Мероприятие посвящено 30-летнему юбилею народного академического хора ветеранов войны и труда «Возрождение.  Культура
167
23 октября 2019  10:33
Фестиваль ежегодно становится памятным событием, которое собирает лучших российских балерин и танцовщиков.
В Самаре продолжается XIX Фестиваль классического балета им. Аллы Шелест
Фестиваль ежегодно становится памятным событием, которое собирает лучших российских балерин и танцовщиков.  Культура
202
22 октября 2019  17:54
В экспозиции представлены эскизы декораций и костюмов к опере «Женитьба Фигаро» Моцарта, балету Л. Минкуса «Дон Кихот», к опере Россини «Севильский цирюльник» и др.
В Самаре пройдет выставка Натальи Хохловой «Мир театрального художника»
В экспозиции представлены эскизы декораций и костюмов к опере «Женитьба Фигаро» Моцарта, балету Л. Минкуса «Дон Кихот», к опере Россини... Культура
283
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15285
Весь список
Мода
23 октября 2019  13:47
Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
22
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
228
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
274
Весь список


Видео
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
345
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
394
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
436
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
990
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
659
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
596
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1096
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1773
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1228
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1502
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1685
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1145
Весь список

Мероприятия
В СОУНБ Андрей Антонов, солисты театра оперы и балета и филармонии исполнят арии
В Самаре и Тольятти пройдет бесплатное обучение для предпринимателей с участием федеральных и региональных экспертов
В ДК "Победа" пройдет концерт академических хоров Самары «Рябиновый бал»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные