Электрощит Самара открывает полигон и лабораторию для будущих инженеров СамГУПС

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24 октября в Самарском Государственном университете путей сообщения компания Электрощит Самара откроет специализированный полигон и учебный класс для студентов инженерного факультета Самарского государственного университета путей сообщения на безвозмездной основе в рамках стратегии предприятия по работе с образовательными учреждениями.Компания Электрощит Самара предоставила техническое оборудование для Самарского государственного университета путей сообщения. Учебный полигон испециализированная лаборатория помогут студентам усовершенствовать свои компетенции и применить знания на практике.На полигоне уже установлен действующий макет комплектной трансформаторной подстанции магистральной железной дороги и подстанция типа КТПБ (М) напряжением 110/27,5/10 кВ, которая предназначена для преобразования и питания железной дороги.Учебный полигон оборудован вакуумным включателем типа ВВУ-СЭЩ-10 с пружинно-моторным приводом (предназначен для частых переключений высоковольтных цепей трехфазного переменного тока), вакуумным однофазным выключателем типа ВВН-27,5 с пружинно-моторным приводом (обеспечивает надежную и стабильную работу распределительной энергосистемы) и разъединителем наружной установки типа РЛК-СЭЩ-10 (предназначен для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи). Общая стоимость предоставленного оборудования составила более чем 15 млн, передает пресс-служба облправительства.