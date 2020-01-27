Бывший замминистра образования и науки Самарской области лишена ученой степени кандидата экономических наук

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По данным издания, решение принято по итогам проверки диссертации Ларисы Загребовой, которую сообщество «Диссернет» провело еще в 2014 году и нашло в ней существенные заимствования без указания на источник. На тот момент кандидат наук работала в министерстве. В 2016 году о проверке ее диссертации подробно написало «Самарское обозрение», после чего активисты «Диссернета» заявили, что намерены вплотную заняться научной работой чиновницы. И своего добились, хотя и нескоро. За время, пока шла процедура проверок и передачи документов в федеральное министерство, г-жа Загребова даже успели сменить работу.Свою работу Лариса Загребова защитила 7 ноября 2011 года в Поволжском государственном университете сервиса. Тема диссертации обозначена как «Региональное развитие социальной инфраструктуры». При этом г-жа Загребова не единственная в Самарской области, кто лишена ученой степени по итогам проверки «Диссернета». Всего таковых в регионе, по данным сообщества, — четыре человека.