В Самарской областной научной библиотеке открыли читальный зал в новом формате

103

27 февраля 2020 г. в 14.00 Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а) представила Пространство открытого чтения.Как только стали съезжаться первые гости, в новом комфортном пространстве для работы с информацией в режиме нон-стоп начались мастер-классы по темам: «Библиографические ресурсы», «Краеведческие полнотекстовые электронные ресурсы»; «Электронные ресурсы СОУНБ удаленного доступа», а также специально для коллег из муниципальных библиотек «Приобретение электронных ресурсов удаленного доступа».«В пространстве открытого чтения, которое мы сегодня представляем, главное не столько ремонт и комфорт, сколько сам принцип, следуя которому, библиотека и ее ресурсы становятся более открытыми читателю, – говорит замдиректора по науке, к.и.н. Наталья Малкова. – Как только новые книги приходят в библиотеку, мы выставляем их сюда, в пространство открытого чтения, чтобы пользователи свободно моли с ними ознакомиться, окунувшись в удивительный мир литературы. Сейчас здесь прекрасные издания по археологии, истории, искусству, экономике и праву. Экспозиция будет постоянно обновляться. Со дня основания библиотеки, с 14 января 1860 г. и до сегодняшнего дня, читатель интересуется новинками. Здесь собраны самые современные электронные базы данных, это позволит быстро найти нужную информацию и школьнику, и научному сотруднику, а при необходимости можно получить консультацию специалиста».Консультант министерства культуры Самарской области Мария Пошехонова прочитала приветственное слово министра культуры Самарской области Бориса Илларионова:«В 2020 году Самарской областной универсальной научной библиотеке исполнилось 160 лет. Все эти годы она верна своему призванию: бережно сохранять книжную культуру в регионе. Сегодня библиотека – это не только книгохранилище с ценнейшим фондом, это еще и пространство интеллектуальных коммуникаций, центр знаний для представителей самых разных сфер и занятий. Библиотека располагает богатейшими ресурсами для науки, самообразования, повышения профессиональных компетенций… Мир постоянно меняется, и отрадно, что библиотека готова меняться вместе с ним, следуя при этом главному своему предназначеню с момента открытия – сохранению культурного наследия и просвещению на благо общества».Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский рассказал, что более десяти лет работал в областной научной библиотеке.«Нужно отдать должное вашей креативности и вашим мечтам, которые вы смогли превратить в реальное пространство, где уже все, как говорится, можно потрогать руками», – сказал Павел Покровский.На презентации торжественно вручили читательские билеты новым Почётным читателям СОУНБ: доктору исторических наук, профессору Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Зое Михайловне Кобозевой и доктору филологических наук, профессору Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Михаилу Анатольевичу Перепелкину.Новый почётный читатель и профессор литературоведения Михаил Перепелкин заметил: «Не случайно библиотека женского рода. Я записался сюда в 1991 году, с тех самых пор я постоянно хочу признаться ей в любви, но она почти тридцать лет так кокетливо отводит взгляд. И вот сегодня сказала мне: “А знаешь, все-таки ты ничего!” Если бы я не был женат, обязательно на ней бы женился. Я буду продолжать и дальше ее искренне любить».Доктор философских наук, профессор, проректор по науке и международным связям СГИК Светлана Соловьева тоже вспомнила, как первокурсницей пришла в СОУНБ: «Истории моей совместной с библиотекой жизни более 20 лет. И я хочу сказать, что появление в городе такого нового пространства значимо не только для тех, кто уже стал профессором, но и для ребят, которые только приходят к нам учиться. По сути, здесь мы теперь бываем не только чтобы читать, но и чтобы слушать лекции коллег, мы вводим в это пространство своих студентов, ведь такие вузы как СГИК существуют еще и потому, что есть прекрасные библиотеки. Нам есть, чему у вас учиться, мы хотим работать вместе с вами».В завершение презентации гостей СОУНБ пригласили на экскурсию «От папируса до цифры» (история книжной культуры в артефактах) с посещением нового зала «Допечатная книга».