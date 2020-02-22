В Самарской области спортивные заведения предложили сделать бесплатными для населения
22 февраля 2020 12:23
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За последние три года к здоровому образу жизни присоединились более 288 тысяч жителей Приволжского федерального округа. Об этом в пятницу, 21 февраля, на заседании совета ПФО по развитию детского и массового спорта в Тольятти заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
— В 2019 году доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, проживающих в регионах ПФО, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом, составляет 86,3%. Это более 7,8 миллиона человек, что сопоставимо со среднероссийским значением. Важно заняться развитием школьных спортивных лиг. У студенческого спорта есть огромный потенциал. Сейчас в ПФО физкультурой занимается 362,5 тыс. студентов, — рассказал Дмитрий Азаров.
По словам полномочного представителя президент в ПФО Игоря Комарова, во всех 14 регионах выстроена системная работа по развитию спорта и оздоровлению граждан. Но есть еще несколько проблемных вопросов. В частности, по мнению Игоря Комарова, не в полной мере используются возможности спортивной инфраструктуры в образовательных организаций.
Рабочая группа предложила предоставить населению возможность посещать их бесплатно. Главам регионов рекомендовали вместе с властями муниципалитетов разработать и утвердить порядок использования инфраструктуры во внеучебное время, пишет 63.ру.
Отдельно Дмитрий Азаров рассказал о федеральном экспериментальном проекте «СтаньЧемпионом». Самарская область — единственный в ПФО пилотный регион. Дети от 6 до 12 лет пройти бесплатное тестирование, которое определит, к какому виду спорта они имеют предрасположенность.За год такой возможностью воспользовались 2800 человек.
— Говоря о перспективах и планах развитии детского, юношеского, молодежного спорта, мы обязательно должны учитывать интересы и потребности самой молодежи. Есть интерес к техническим видам спорта. У нас это автоспорт. Строительство специализированного центра технических видов спорта станет базой их развития, точкой притяжения молодежи, — считает губернатор.
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