В Самаре пройдёт фестиваль студентов «Мы - будущее России»

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7 сентября в Самаре на ул. Куйбышева (в границах ул. Красноармейской и ул. Венцека) состоится фестиваль студентов «Мы - будущее России».В 13:00 начнут работу порядка 50 тематических, конкурсных и выставочных площадок. Образовательные организации Самарской области проведут презентацию инновационных разработок, в интерактивной форме познакомят гостей фестиваля с проектами студентов и их научными достижениями.Планируется, что в этом году на выставочном стенде Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева будет представлен беспилотный летательный аппарат «Фотон», малые космические аппараты «АИСТ» и «АИСТ-2», модель ракеты «Союз». Кроме того, на площадке пройдет выставка робототехники.В заявке от Самарского государственного технического университета - автономный подводный аппарат «Жемчужина» класса «микро», система управления режимом изолированной энергосистемы, аппараты для океанологических исследований, инновационная инженерная гелио-лодка «Солнечная регата», работающая на солнечной энергии.Основным событием праздника станет квест, итогом которого станет посвящение первокурсников в студенты. Квест стартует сразу после торжественной церемонии открытия праздника. Для участия в нем студентам необходимо зарегистрироваться в чат-боте, для этого достаточно просто написать сообщение в группе ВКонтакте. Система через мессенджер выдаст участникам задания, справиться с которыми можно будет, посетив площадки учебных заведений. Задача – верно ответить на максимальное количество вопросов из предложенных пятидесяти. Главные призы: смартфон iPhone-8, смарт-часы Apple Watch и наушники Beats.В развлекательной программе фестиваля – выступления стрит-бэндов из Самары, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.12+