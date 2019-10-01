Самарский университет открывает в «Артеке» лабораторию искусственного интеллекта

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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева открывает в Международном детском центре “Артек” ИТ-лабораторию. Действовать она будет в течение всего года, а образовательная программа рассчитана на любой уровень подготовки. На ее базе школьники получат практические навыки работы с различными нейронными сетями, в первую очередь, ориентированными на распознавание образов, сообщает пресс-служба вуза.Молодые ученые и преподаватели Самарского университета помогут артековцам в изучении популярных языков программирования, в создании программного обеспечения для роботов и беспилотных автомобилей. Об открытии лаборатории в ходе рабочего совещания в “Артеке” в июле 2019 года договорились врио ректора Самарского университета Владимир Богатырев и руководитель МДЦ Константин Федоренко. Сейчас ведется работа по разработке методических материалов организации учебного процесса лаборатории, а также подготовка помещений и технического оснащения учебного центра. Лаборатория примет первых школьников в январе 2020 года.Организаторы определили три укрупненных направления работы лаборатории. Это знакомство с одним из популярных языков программирования, программирование микропроцессоров джет-ботов (прообразов беспилотных автомобилей) и настройка нейронных сетей.«Программа новой ИТ-лаборатории универсальна, она рассчитана на разный уровень подготовки и позволит разобраться в искусственном интеллекте не только школьникам, специализирующимся в области цифровых технологий, но и тем, кто увлекается гуманитарными науками», - рассказала старший преподаватель кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета Ольга Савченко.За 21 день - столько длится смена в “Артеке” - участники лаборатории познакомятся с основными алгоритмами распознавания образов, научатся пользоваться существующими программами.Артековцы смогут обучить и использовать простейшие нейронные сети. “Фактически, уже обученные нейронные сети надо настроить, а это в определённой степени искусство. Мы покажем школьникам, как настроить полуобученную нейронную сеть на решение конкретных задач”, - пояснила Ольга Савченко.Работа в лаборатории будет строиться в малых группах: 20-25 участников разделят по трем направлениям. Такое деление позволит учесть и уровень знаний, и возраст школьников. “Нам нужно использовать максимально индивидуальный подход, чтобы сохранить интерес детей, - говорит Ольга Савченко и приводит пример. - Если программирование джет-бота не «зайдёт», участник лаборатории сможет безболезненно переключиться на нейронные сети”.