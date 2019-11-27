Самарские студенты вернулись лауреатами с Российской национальной премии «Студент Года»

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В Казани завершилась Российская национальная премия «Студент года» среди студентов профессиональных образовательных организаций. За звание лучшего в семи индивидуальных и двух коллективных номинациях боролись 400 студентов СПО из 47 субъектов Российской Федерации. Самарские студенты стали лауреатами в нескольких номинациях.Самарскую область на финале представляли Антон Уваров, Диана Камзина, Егор Кумашев, Полина Каплун, Даниил Фурман, Виктория Чигаева и Захар Буцыцин — все ребята стали победителями регионального этапа конкурса «Студент года 2019». На протяжении четырех дней ребята проходили конкурсные испытания, которые были специально разработаны для финала «Студента Года»: презентации, тестирования, диктанты, открытые уроки и тренировки в школах, решение кейсовых заданий и защита проектов.Завершился финал Премии торжественной церемонией и награждением победителей и лауреатов, по итогам которых студенты Самарской области стали обладателями призовых мест:Антон Уваров — 2 место в номинации «Студенческий лидер года»Егор Кумашев — 2 место в номинации «Председатель студенческого совета»Полина Каплун — обладательница специального приза от жюри в номинации «Староста года».Помимо этого, лауреатом третьей степени в номинации «Интеллект года» Российской национальной премии «Студент года 2019» среди студентов образовательных организаций высшего образования стала Диёра Пирова из Самарского государственного технического университета, сообщает пресс-служба облправительства.«Я поздравляю наших участников и победителей. Мы изначально были уверены, что ребята достойно выступят в финале и представят Самарскую область. Еще на региональном конкурсе «Студент года» они показали очень высокий уровень.В Самарской области сейчас для студентов существует большое количество возможностей для развития. Губернатор региона Дмитрий Игоревич Азаров уделяет большое внимание молодежи, реализуется федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование». Все это позволяет студентам максимально проявляться свои способности, постоянно получать новые компетенции. Я уверен, что тот опыт, который ребята получили на таком серьезном конкурсе, они смогут применить в нашей родной Самарской области», - отметил Сергей Бурцев, замминистра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи.