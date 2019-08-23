Самарская школа № 46 снова в строю!

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Активисты ОНФ Самарской области проверили как идет завершающий этап капитального ремонта подшефной общеобразовательной школы №46. Напомним,в 2017 году в учебном заведении 1956-го года постройки обрушился потолок, после чего его закрыли, признав аварийное состояние. Родителиобратились на прямую линию к Президенту Владимиру Путину с просьбой помочь восстановить школу. Из областного и городского бюджетов быловыделено 95 миллионов 836 тысяч рублей, два года в здании шел ремонт, финишная прямая не за горами, уже 1 сентября дети сядут за парты вобновленном, современном и безопасном здании.«Мы с самого начала очень внимательно относились к ремонту этого объекта, для Октябрьского района городского округа Самара, где проживаетболее 120 тысяч жителей эта школа крайне важна, здесь учатся почти 800 детей, это крайне нужный социальный объект. Те два года, которые школабыла закрыта, людям приходилось ездить минимум за две остановки в учебное заведение, и теперь эти неудобства закончены», - пояснилсопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.На протяжении всех этапов ремонта общественники контролировали эффективность расходования бюджетных средств. Для школы приобретеносовременное оборудование для классов химии и физики, все кабинеты оснастят интерактивными досками, появится новый пищеблок, технологичныйинформационный класс, закуплена аппаратура для актового зала.«За два года проведена огромная работа. Укрепили деревянные перекрытия, утеплили фасад, сделали его ярким и позитивным, установилипластиковые окна. Во дворе у нас появилась новая спортивная площадка с зоной отдыха, новые парты и стулья, потолки. Школа заслужила новуюжизнь, и мы начнем ее 1-го сентября», - рассказала Людмила Иванова, директор школы № 46.Пример капитального ремонта школы №46 является для Самары экспериментальным в отношении взаимодействия с родительским сообществом.Инициативная группа родителей взяла на себя подбор колеров на каждом этаже и в кабинетах, а также выбор жалюзи. Представители общественностипризнали этот опыт положительным и предлагают внедрять его при проведении ремонтных работ и в других учебных заведениях.До ввода объекта в эксплуатацию остается всего неделя, за это время подрядчикам предстоит завершить внутренние отделочные работы и устранитьзамечания, обнаруженные активистами ОНФ. Они касаются благоустройства территории, - установки безопасных ограждений, вывоза строительногомусора с территории. Также Покровский обратил внимание подрядчиков на то, что следует поторопиться с укладыванием прорезиненного покрытия наспортивной площадке.Общественники предложили руководству школы создать выставку фотографий родного края и разместить в зонах общего пользования,столовой и актовом зале. Инициативу поддержал департамент образования и предложил помощь в подборе фотоматериалов молодых самарскихфотохудожников.