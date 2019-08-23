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Новости /  Общество /  Образование  

Самарская школа № 46 снова в строю!

23 августа 2019 12:53
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Самарская школа № 46 снова в строю!
Активисты ОНФ проверили готовность подшефных школы и детского сада к новому учебному году.

Активисты ОНФ Самарской области проверили как идет завершающий этап капитального ремонта подшефной общеобразовательной школы №46. Напомним,
в 2017 году в учебном заведении 1956-го года постройки обрушился потолок, после чего его закрыли, признав аварийное состояние. Родители
обратились на прямую линию к Президенту Владимиру Путину с просьбой помочь восстановить школу. Из областного и городского бюджетов было
выделено 95 миллионов 836 тысяч рублей, два года в здании шел ремонт, финишная прямая не за горами, уже 1 сентября дети сядут за парты в
обновленном, современном и безопасном здании.

«Мы с самого начала очень внимательно относились к ремонту этого объекта, для Октябрьского района городского округа Самара, где проживает
более 120 тысяч жителей эта школа крайне важна, здесь учатся почти 800 детей, это крайне нужный социальный объект. Те два года, которые школа
была закрыта, людям приходилось ездить минимум за две остановки в учебное заведение, и теперь эти неудобства закончены», - пояснил
сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.
На протяжении всех этапов ремонта общественники контролировали эффективность расходования бюджетных средств. Для школы приобретено
современное оборудование для классов химии и физики, все кабинеты оснастят интерактивными досками, появится новый пищеблок, технологичный
информационный класс, закуплена аппаратура для актового зала.

«За два года проведена огромная работа. Укрепили деревянные перекрытия, утеплили фасад, сделали его ярким и позитивным, установили
пластиковые окна. Во дворе у нас появилась новая спортивная площадка с зоной отдыха, новые парты и стулья, потолки. Школа заслужила новую
жизнь, и мы начнем ее 1-го сентября», - рассказала Людмила Иванова, директор школы № 46.
Пример капитального ремонта школы №46 является для Самары экспериментальным в отношении взаимодействия с родительским сообществом.
Инициативная группа родителей взяла на себя подбор колеров на каждом этаже и в кабинетах, а также выбор жалюзи. Представители общественности
признали этот опыт положительным и предлагают внедрять его при проведении ремонтных работ и в других учебных заведениях.

До ввода объекта в эксплуатацию остается всего неделя, за это время подрядчикам предстоит завершить внутренние отделочные работы и устранить
замечания, обнаруженные активистами ОНФ. Они касаются благоустройства территории, - установки безопасных ограждений, вывоза строительного
мусора с территории. Также Покровский обратил внимание подрядчиков на то, что следует поторопиться с укладыванием прорезиненного покрытия на
спортивной площадке.
Общественники предложили руководству школы создать выставку фотографий родного края и разместить в зонах общего пользования,
столовой и актовом зале. Инициативу поддержал департамент образования и предложил помощь в подборе фотоматериалов молодых самарских
фотохудожников.

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