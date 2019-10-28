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СамГМУ представил новую образовательную программу с применением VR-технологий медицинским регистраторам и администраторам входной зонысамарских поликлиник. Цикл посвящен развитию навыков медицинского персонала по оптимизации взаимодействия с пациентами и профилактикеконфликта.К разработке продукта приступили летом текущего года. За основу взяли распоряжение президента и главы регионального министерстваздравоохранения об улучшении работы первичного звена в медицине.Разработка самарских ученых представляет собой коммуникативный тренажер с использованием виртуальной реальности. Ключевая цель проекта – научитьмедицинский персонал работать в условиях современных трендов с использованием бережливых технологий. Одним из таких направлений сталоумение выстраивать диалог с пациентом.Трехдневный курс рассчитан на 18 часов. В рамках теоретической части ученые познакомили слушателей с правовой и социально-психологическойсоставляющей общения, возрастанием роли медицинских регистраторов и значением их участия в процессе взаимодействия с пациентами.В ходе практики администраторам предлагалось пройти тестирование в виртуальной реальности. Погружаясь в VR-среду, человек оказывается вусловиях виртуальной регистратуры и по двум разработанным вариантам может отработать основные техники коммуникации с конфликтным пациентом,а также научиться отвечать на вопросы, которые часто возникают на рабочем месте.На сегодня под ключ созданы только две ветки развития событий, однако это только начало пути. В настоящий момент ведется работа по разработкеподобного коммуникативного тренажера для врачей, по эргономике рабочего места и грамотной маршрутизации потоков пациентов. Авторы продуктапланируют завершить работу до конца года.Одной из глобальных задач является внедрение всех критериев бережливого производства в работу медицинских учреждений, сообщает Управление по связям с общественностью СамГМУ.«VR-технологии могут применяться в обучении практически всех медицинских учреждений. Технология бережливого производства должна задействовать всеструктуры – от среднего медперсонала до менеджмента. Оптимизация работы медицинских учреждений согласно современным трендам – наша ключеваязадача», – заключил доктор медицинских наук, профессор РАН, ректор СамГМУ Александр Колсанов.