Школьники Самарской области смогут проверить уровень знаний и подготовиться к олимпиадам бесплатно онлайн

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Онлайн-платформа включает в себя задания разного уровня сложности: от базового школьного до углубленного олимпиадного. Здесь можно пройти тесты по основным школьным предметам, узнать свой уровень знаний, получить индивидуальные рекомендации по достижению лучшего результата и отслеживать динамику обучения. Все диагностические задания разработаны в соответствии с требованиями ФГОС. На основе данных, полученных после прохождения базового тестирования, формируется индивидуальная для каждого ученика образовательная траектория. При изучении новых тем перед школьниками открывается широкий спектр онлайн-инструментов и материалов для самостоятельной работы. Также на платформе размещены олимпиадные задания по различным предметам от педагогов «Летово», имеющих большой опыт подготовки победителей олимпиад, кроме того, ребята могут заниматься в различных онлайн-кружках.Фото: pixabay.com