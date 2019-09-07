Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО

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Сегодня, в субботу 7 сентября в 13:00 в Самаре на улице Куйбышева прошел фестиваль студентов «Мы – будущее России». Множество молодых самарцев пришли на свой праздник в этот день - и погода не подвела.Около пятидесяти тематических, конкурсных и выставочных площадок вузов и других образовательных учреждений региона Самарской области представили гостям свои стенды и достижения. Можно было познакомиться с инновациями, понаблюдать за опытами, задать вопросы на интересующие темы, посмотреть на модели роботов, кораблей и ракет.Главным событием праздника стал квест, по итогам которого пройдёт посвящение первокурсников в студенты. От участников требовалось верно ответить на максимальное количество вопросов из предложенных пятидесяти. Победители получили призы.Также гостей ждала обширная концертная и спортивная программа, интеллектуальный баттл. Для детей были подготовлены развлечения, аквагрим и мастер-классы.Напомним, что впервые фестиваль студентов прошел в прошлом году, по инициативе студенческой общественности. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал идею молодежи, и фестиваль уже стал традицией.Фото: Дильдина Светлана.