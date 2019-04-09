В Самарской областной детской библиотеке проведут родительское онлайн-собрание

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14 апреля в 11:00 в Самарской областной детской библиотеке (г. Самара, ул. Невская, д. 8) проведут областное родительское онлайн-собрание на тему «Когда чтение становится развитием».Задача родительского собрания – объединить семью, библиотеку и образовательные организации в создании развивающей среды детского чтения.Подключившись к онлайн-трансляции, родители получат консультацию психолога библиотеки о влиянии чтения и слушания книг на развитие речи детей, памяти, внимания и воображения. Чтение занимает ключевую роль в развитии и никакие новейшие технологии не разовьют его, если он не умеет, не научен воспринимать информацию при помощи слуха и зрения.Чем лучше ребенок понимает события в повествовании, тем лучше способен понять действия и намерения окружающих нас людей. Развитая эмпатия необходима каждому ребенку в современном мире. Что такое эмоциональный интеллект ребенка и можно ли его развить, расскажет родителям руководитель школы эмоционального развития «ЭИ-дети» Меренкова Мария.На встрече обсудят вопросы, с какого возраста ребенка стоит приучать к книгам, нужно ли записывать его в библиотеку. Родители узнают о читательских предпочтениях детей и подростков при выборе книг и как взрослым ориентироваться в книжных новинках. О том, какие книги и как читать детям, расскажут специалисты Самарской областной детской библиотеки.Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке https://samodb.timepad.ru/event/949756/