Ученые Самарского университета создали программный комплекс для исследований в области мозга

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Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева совместно с российскими и зарубежными коллегами разработали программный комплекс с открытым исходным кодом для проведения научных исследований в области работы мозга. Программная платформа OpenNFT.org, позволяющая в буквальном смысле увидеть и проанализировать активность мозга в режиме реального времени, уже прошла апробацию и применяется в ряде известных университетов и научно-исследовательских центров мира. Работе платформы и последним инновационным изменениям, внесенным в программный комплекс, был посвящен отдельный семинар, который ученые Самарского университета провели совместно с коллегами из США и Великобритании в рамках международной научной конференции rtFIN-2019 (Real-Time Functional Imaging and Neurofeedback) в германском Аахене 7 декабря.Платформа разработана совместно со специалистами Института систем обработки изображений РАН, Йельского университета (США), Имперского колледжа Лондона, политехнической школы Лозанны и университета Цюриха (Швейцария). OpenNFT.org предназначена для проведения исследований, связанных с формированием нейробиологической обратной связи, и работает на основе МРТ-сканера. В ходе экспериментов находящийся в сканере человек получает какую-либо информацию, например, он видит изображения, слышит звуки. В это время ученые с помощью самарской разработки ежесекундно получают и анализируют сканы активности его мозга с пространственным разрешением в 1 мм. Программный комплекс сопоставляет, какие зоны мозга реагируют на тот или иной раздражитель, как они взаимодействуют друг с другом.По его словам, у самарского программного комплекса есть известный в мире аналог - это западная платформа Turbo-BrainVoyager ("Турбо-Брейн Вояджер"), однако она платная и закрытая. И если вопрос ее цены - порядка 20 тысяч евро - для богатых зарубежных университетов особой проблемы не составляет, то вот закрытость платформы порой мешает ученым в их исследованиях, ограничивая свободу действий. Огромное преимущество OpenNFT.org - в ее открытости и возможности модификации, сообщает пресс-служба вуза.