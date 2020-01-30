150 стройотрядовцев будут работать летом на строительстве объектов в Самарской области
30 января 2020 14:36
128
"Провели с министром строительства Самарской области Евгением Чудаевым в минстрое СО встречу с представителями студенческих стройотрядов и подрядчиками. Об этом месяц назад меня попросили студенты Самарского университета. Договорились, что 150 стройотрядовцев будут работать летом на строительстве объектов в Самарской области", - написал в Твиттере Александр Хинштейн.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
30 января 2020 17:38
«Дорога памяти» – это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны Социум
79
30 января 2020 16:52
Исчезновение юноши вызвало большой резонанс после серии передач на телевидении. Социум
98
30 января 2020 16:32
Самарская таможня напоминает: остановка, и проверка грузовых автомобилей осуществляется во всех областях России, имеющих границу с Республикой Казахстан. Социум
129
Здравоохранение
30 января 2020 13:46
В стране отслеживают ситуацию с коронавирусом "в круглосуточном режиме". Здравоохранение
147
30 января 2020 10:51
В результате исследования эксперты не смогли сделать однозначный вывод о преимуществе одного масла над другим. Здравоохранение
174
30 января 2020 09:20
По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса. Здравоохранение
217
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
310
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
381
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15259
Туризм
25 января 2020 10:40
При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств. Туризм
488
22 января 2020 16:57
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний. Туризм
435
18 января 2020 07:36
Поезда один из старейших видов массовых перевозок людей на значительные расстояния. Туризм
1588
Образование
30 января 2020 14:36
Об этом попросили студенты Самарского университета. Образование
126
29 января 2020 19:24
Все диссертации теперь тщательно проверяются еще до защиты, и не только на заимствования. Образование
295
29 января 2020 17:13
Андрей Пимерзин награжден за достижения в области катализа. Образование
308
Культура
30 января 2020 11:49
Она посвящена российским памятным монетам театральной тематики. Культура
165
28 января 2020 20:02
Мероприятие посвящено британской рок-группе «Uriah Heep». Культура
315
28 января 2020 12:29
Он состоится 14 февраля. Культура
218
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
314
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15729
Мода
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
37
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
83
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
109
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
440
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2046
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
758
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1683
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1378
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
955
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
971
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1439
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1513
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1786
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2904
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3454
Мероприятия