В Средневолжской газовой компании газифицируют дома ветеранов

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В Средневолжской газовой компании в разгаре работа по газификации домов ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Самарской области и в областном центре. Средства на оказание социально значимой адресной помощи в сфере газификации для ветеранов предусмотрены инвестпрограммой СВГК на 2020-2024 годы, финансируемой за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа. И это уже не первый опыт. Специальный раздел по газификации домовладений ветеранов предусматривался в инвестиционных программах компании уже с 2014 года. Эти работы были реализованы в полном объеме.В соответствии с действующей программой в перечень объектов, которые предстоит выполнить в ближайшие 2 месяца, включены 10 домовладений. Строительство газопроводов, врезку и пуск газа в дома ветеранов, которые проживают в Самаре, Октябрьске, Междуреченске, Глушицком и Екатериновке, выполняют центры техприсоединения «Тольятти», «Кинель», «Самара». Кроме производства строительно-монтажных работ специалисты СВГК проведут установку газового оборудования и пуско-наладочные работы. Все мероприятия по газификации жилых домов ветеранов ВОВ необходимо завершить не позднее 30 апреля, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.В настоящее время домовладения двух ветеранов из Ставропольского района и города Октябрьска уже газифицированы.

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