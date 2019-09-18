Разработчик сообщил о российской ракете с недостижимой дальностью полета

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«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента», — заявил Обносов, отвечая на вопрос об ответных действиях России после испытания США новой ракеты. Глава корпорации отметил, что решение об ответе зависит от высшего руководства, добавив, что не следует «бросаться в крайности, в очередную гонку вооружений». Вместе с тем Обносов сообщил, что у России есть технические возможности «значительно улучшить» тактико-технические характеристики.«Если нам поставят задачу — решим ее, причем наименее затратными способами», — заявил Обносов.Гендиректор «Тактического ракетного вооружения» отметил, что система ограничений в России жестко контролируется и связана с международными обязательствами, которые страна неукоснительно соблюдает.19 августа США провели первое после официального выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) испытание запрещенной соглашением крылатой ракеты, после чего президент России Владимир Путин поручил правительству разработать симметричный ответ. В МИД России сообщили, что межведомственная работа над зеркальными мерами находится в «продвинутой стадии». Позже в российском Минобороны заявили, что Россия не намерена развертывать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, пока там не появится такое же оружие из США.Фото: соцсети