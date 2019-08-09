Калашников представил электромобиль для каршеринга

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Он предназначен для каршеринга и спроектирован из расчета таксомоторных перевозок. Создатели отмечают повышенную безопасность при ДТП.Эта машина отличается низкой взрывоопасностью. Её можно использовать не только для каршеринга, но и для перевозки сотрудников предприятий между цехами.Мощность UV-4 составила 50 кВт. Максимальная скорость — 80 км/ч, на одном заряде можно проехать до 150 км. Весит тачка всего 650 кг.Калашников планирует продавать электромобиль только крупным компаниям, в широкую розницу он не поступит.фото: Пресс-служба Группы компаний «Калашников»/ТАСС