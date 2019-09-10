Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 11 сентября, 03:33
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/09:
USD 65.44
-0.13
EUR 72.3
-0.03
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Apple представила iPhone 11

10 сентября 2019 23:59
106
Он будет выпускаться в шести новых цветах. Стоить гаджет будет 699 долларов.
Компания Apple представила свой новый смартфон — iPhone 11. Он будет выпускаться в шести новых цветах. Стоить гаджет будет 699 долларов, передает life.ru.

Камера у гаджета двойная: второй модуль — ультраширокоугольный для съёмки с увеличенным углом обзора.

Среди особенностей также возможность снимать селфи в slow motion — этот режим впервые появится во фронтальной камере, экран — 6,1 дюйма, ночной режим съёмки, оптическая стабилизация видео.

Презентация проходит в Театре Стива Джобса — штаб-квартире Apple в Калифорнии. 



Кадр из видео YouTube / Apple/life.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
10 сентября 2019  11:08
На черную зарплату согласны 4 из 10 россиян
На черную зарплату согласны 4 из 10 россиян
Соискателей, готовых получать зарплату в конверте, в 1,2 раза больше, чем противников «серой» схемы.  Экономика региона
225
9 сентября 2019  10:18
Предприятиям Самарской области присвоена региональная символика Самарский продукт и Сделано в Самарской области»
Предприятиям Самарской области присвоена региональная символика «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области»
Товарные знаки Самарской области были разработаны по поручению Главы региона Дмитрия Азарова. Экономика региона
225
7 сентября 2019  11:10
В Самаре объявлены первые аукционы на установку рекламных конструкций
В Самаре объявлены первые аукционы на установку рекламных конструкций
Всего на продажу выставлено 36 лотов. Экономика региона
408
Весь список
Финансы и Банки
6 сентября 2019  20:04
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7% годовых
При этом в Центробанке поясняют, что инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, а темпы роста экономики — по-прежнему ниже ожиданий регулятора.  Финансы и Банки
495
6 сентября 2019  16:42
До появления данного функционала в Сбербанк Онлайн клиенту, который забыл свой пин-код было необходимо заказывать перевыпуск карты, ждать, пока ее изготовят и забирать в отделении банка.
Клиенты Сбербанка смогут установить пин-код по карте в веб-версии «Сбербанк Онлайн»
До появления данного функционала в Сбербанк Онлайн клиенту, который забыл свой пин-код было необходимо заказывать перевыпуск карты, ждать, пока ее изготовят... Финансы и Банки
429
5 сентября 2019  15:28
Гарантия предоставляется без посещения офиса банка и предоставления документов на бумажных носителях.
Сбербанк сократил время выдачи банковской гарантии с 4 дней до 2 часов
Гарантия предоставляется без посещения офиса банка и предоставления документов на бумажных носителях.  Финансы и Банки
320
Весь список
Строительство
10 сентября 2019  08:58
Строительство 45-этажки в жилом комплексе Центральный в Самаре согласовали
Строительство 45-этажки в жилом комплексе «Центральный» в Самаре согласовали
Он расположится в Октябрьском районе города. Строительство
272
6 сентября 2019  17:00
Особенности монтажа приточно-вытяжной вентиляции
 В современном мире человек большую часть времени проводит в помещении. И для того чтобы было комфортно в нем, важно хорошо устроить вентиляционную систему. Строительство
71
5 сентября 2019  08:57
В Самаре ввели в эксплуатацию очередной проблемный долевой объект
В Самаре ввели в эксплуатацию очередной проблемный долевой объект
Он находится на ул. Тухачевского, 18. Строительство
309
Весь список
Материалы и технологии
10 сентября 2019  19:32
Завод продолжает производство серого цемента «мокрым» способом, считающимся опасным для окружающей среды.
Модернизировать «Жигулёвские стройматериалы» в срок не успели, и запустили по-старому
Завод продолжает производство серого цемента «мокрым» способом, считающимся опасным для окружающей среды.    Материалы и технологии
153
31 августа 2019  18:59
Как стоит обслуживать компрессорное оборудование?
 Компрессорное оборудование широко распространено во многих областях. А связано это, в первую очередь, с тем, что оно способно выполнять сразу несколько... Материалы и технологии
76
24 августа 2019  23:18
Как выбрать трубопроводную арматуру
 Прокладка трубопровода представляет собой целый комплекс сложных инженерных работ. И это не зависит от предназначения трубопровода.  Материалы и технологии
98
Весь список
Налоги
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
644
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1710
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3198
Весь список
Бизнес
5 сентября 2019  17:03
Повышению инвестиционной привлекательности Самарской области способствует наличие инвестиционных площадок.
В Самарской области формируются инвестиционные площадки для малого и среднего бизнеса
Повышению инвестиционной привлекательности Самарской области способствует наличие инвестиционных площадок.  Бизнес
305
3 сентября 2019  14:39
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 19 сентября 2019 года.
В Самаре реализуется федеральный образовательный проект «Мама - предприниматель»
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 19 сентября 2019 года.  Бизнес
378
2 сентября 2019  17:36
Как поделиться большим опытом
 Сегодня, хотелось бы затронуть такую интересную тему, как мастер-классы. Они необходимы для того, чтобы поделиться своим мастерством или от желания окружающих... Бизнес
75
Весь список


Новости компаний
10 сентября 2019  23:59
Он будет выпускаться в шести новых цветах. Стоить гаджет будет 699 долларов.
Apple представила iPhone 11
Он будет выпускаться в шести новых цветах. Стоить гаджет будет 699 долларов.   Новости компаний
106
10 сентября 2019  23:43
Упаковочная продукция компании «Мастерская труда»
 Где приобрести разные виды упаковки? Компания  Мастерская Труда  производит высококачественную упаковочную продукцию по выгодной стоимости.  Новости компаний
24
10 сентября 2019  09:22
В Самару едут ревизоры из Шнайдер Электрик, чтобы решить судьбу Электрощита»
В Самару едут ревизоры из «Шнайдер Электрик», чтобы решить судьбу «Электрощита»
За период 2014–2018 годов общий объем убытков завода превысил 7,5 млрд рублей. Новости компаний
1058
9 сентября 2019  12:55
GM-АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей
«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей
Выпуск автомобилей был остановлен 2 сентября из-за низкого спроса на модель. Новости компаний
283
Весь список
IT и Коммуникации
6 сентября 2019  17:02
Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
 Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
65
6 сентября 2019  17:02
Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
 Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
57
4 сентября 2019  19:15
Особенности 3D принтеров
 Если еще совсем недавно принтер 3D был только фантазией, в которую было сложно поверить, то в современном мире подобные модели – реальность, они плотно вошли... IT и Коммуникации
81
Весь список
Транспорт
10 сентября 2019  10:58
В России ужесточат наем водителей такси
В России ужесточат наем водителей такси
В перспективе это позволит создать единый реестр водителей, которые будут допущены к работе в такси.  Транспорт
204
9 сентября 2019  13:55
Самарское УФАС возбудило дело о повышении цен на проезд в маршрутках
Самарское УФАС возбудило дело о повышении цен на проезд в маршрутках
Коммерческих перевозчиков заподозрили в сговоре. Транспорт
280
8 сентября 2019  10:59
Между Самарой и Тольятти разрешили ездить со скоростью в 110 км/час
Между Самарой и Тольятти разрешили ездить со скоростью в 110 км/час
До этого действовало ограничение скорости в 90 км/час почти на всей трассе. Транспорт
403
7 сентября 2019  12:32
МВД предложило пустить за руль несовершеннолетних
МВД предложило пустить за руль несовершеннолетних
Новые поправки в Федеральный закон касаются лишь транспортных средств категории "B". Транспорт
433
Весь список
Предпринимательство
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
110
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
297
18 июня 2019  22:58
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей.  Предпринимательство
293
Весь список
Видео
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
347
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
226
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
740
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
299
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
544
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
379
Весь список

Фоторепортажи
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
606
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
855
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1038
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
508
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2261
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
448
Весь список

Мероприятия
СОУНБ приглашает протестировать доступ к электронному ресурсу «Global F5»
Сельскохозяйственная ярмарка на площади Куйбышева откроется 14 сентября
В Самаре пройдет фестиваль уличной еды «Ярмарка Вкусов»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные