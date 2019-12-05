Ситуация с РКС-Самара урегулирована

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Самарская сетевая компания и РКС-Самара урегулировали вопрос обнаружения нарушенных пломб на энергоснабжающем оборудовании водоснабжающей компании.Проведённый внутренний опрос персонала РКС-Самары показал, что целостность пломб на насосной станции подкачки была нарушена сотрудниками компании без целей безучетного использования энергии, а по производственной необходимости. Данным сотрудникам проведено внеочередное инструктирование о недопустимости нерегламентированных действий с пломбирующими элементами и необходимости своевременного извещения руководства и персонала Самарской сетевой компании в случае возникновения производственной надобности, сообщает пресс-служба ССК.