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В ближайшее время Тольяттинская филармония представляет

16 декабря 2020 11:34
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В ближайшее время Тольяттинская филармония представляет

17 декабря  19:00 «ГОЛОСА ЭПОХИ» Музыкальные портреты легендарных артистов XX века. Государственный академический русский народный ансамбль «РОССИЯ» имени Людмилы Зыкиной.  Один из самых ярких коллективов, сохраняющих русскую песню и национальное академическое исполнительское искусство игры на народных инструментах в России и во всем мире. Сегодня ансамбль сохраняет уникальные певческие традиции России, а также выступает с программами современной музыки, музыкально-театральными постановками, музыкой кино и виртуозами балалайки, баяна, домры, гуслей! Идейным вдохновителем Ансамбля «Россия», созданного по решению Совета Министров СССР в 1977 году, является великая русская певица, Народная артистка Советского Союза Людмила Зыкина.  

19 декабря  18:00 Федор АМОСОВ виолончель и СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР  филармонии Главный дирижер — Алексей ВЕРХОВЕН  А. Дворжак. Концерт для виолончели с оркестром си минор, op. 104 Виолончельный концерт Дворжака стоит в ряду лучших произведений этого жанра. Недаром, как говорят, Брамс, ознакомившись с ним, воскликнул: «Почему только я не знал, что концерт для виолончели можно так написать? Я бы давно уже написал его!..». Глубок по содержанию виолончельный концерт. Дворжак так писал своему другу в 1895 году: «Этот концерт значительно превосходит оба мои концерта, как скрипичный, так и фортепианный. Не удивляйтесь, что сам об этом говорю — на собственную похвалу нельзя положиться, — но Вам могу сказать, что произведение это доставляет мне громадную радость, и, думаю, я не ошибусь в его оценке». С. Рахманинов. Симфония № 2 ми минор, op. 27 Премьера Второй симфонии ми минор в 1908 году под управлением самого Рахманинова увенчалась триумфом, укрепив его статус как композитора, так и дирижера. Один из рецензентов писал: «Симфония сильна и как цельное произведение, и роскошна богатством деталей. Чувству и вдохновению отвечает зрелая художественная законченность выражения. Первое и общее впечатление: своей поэтической настроенностью и художественным блеском она захватывает внимание от начала до конца, и при большом разнообразии характеров выражения, при равновесии контрастов, соединяет в себе элементы прелестного и трагически-грозного…».   Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».    

25 декабря 19:00 Новогодний праздничный концерт Сергей ДУДИНСКИЙ  тенор СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии Главный дирижер – Алексей ВЕРХОВЕН   В программе: популярные песни советской  и зарубежной эстрады. Сергей мастерски исполняет русские шлягеры и шедевры мировой зарубежной эстрады, по-новому подходит к исполнению авторской песни. Каждое выступление певца – это прожитая в песне жизнь. Каждый концерт — спектакль, наполненный глубоким смыслом, переживанием героя, дарящий людям любовь. Особый драматизм, лиричность и голосовая экспрессия певца помогают ему создавать яркие музыкальные образы. Чарующий голос обаятельного, страстного и романтичного Сергея Дудинского высоко оценит самый взыскательный меломан. Великолепный концерт, наполненный праздничной атмосферой, молодостью, талантом, яркой сценической харизмой солиста, зрителям гарантирован.  

26 декабря  18:00 ведущие солисты Московского театра оперетты Максим КАТЫРЕВ баритон и Юлия ГОНЧАРОВА сопрано РУССКИЙ ОРКЕСТР филармонии Дирижер — Василий КОРМИШИН В программе: бессмертные шлягеры из оперетт, арии и дуэты из мюзиклов. В программе бессмертные шлягеры из оперетт «Цыган премьер», «Принцесса цирка», «Цирк зажигает одни», романс из рок-оперы «Юнона и Авось», арии и дуэты из мюзикла «Моя прекрасная леди», оперетт «Сильва», «Фиалка Монмартра» и др. Максим Катырев и Юлия Гончарова чудесно поют, изящно танцуют и составляют гармоничную сценическую пару, чем неизменно покоряют слушателей.  

29 декабря 19:00 Снежный драйв! ДЖАЗ-ОРКЕСТР и СОЛИСТЫ филармонии Главный дирижер – Валерий МУРЗОВ До Нового года осталось совсем немного и предновогодняя суета набирает обороты. Тем, кого еще не посетило новогоднее настроение, наш концерт непременно его создаст! В программе — джазовые стандарты, песни из бродвейских мюзиклов, голливудских и российских кинофильмов, дарящих чудесную атмосферу праздника.

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