Тольяттинское предприятие «Детальстройконструкция» успешно завершило реализацию проекта по повышению производительности труда

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20 февраля 2020 года состоялось подведение итогов реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.За 6 месяцев проектной рабочей группе «Детальстройконструкция», под руководством тренеров экспертов АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», за счет применения принципов и инструментов бережливого производства удалось достичь значительных результатов по оптимизации производственного процесса и повышению эффективности на пилотном потоке по производству шумоизоляции для автомобилей. От начала изготовления до отгрузки на склад – весь путь шумоизоляции был проанализирован, выявлены проблемные моменты и пути их устранения.«Передвинули станки, реорганизовали работу рабочих, запустили две печи вместо одной. По сути, взяли и по косточкам разобрали весь передел, определив какая у него производительность, и после этой производительностью и занимались», - прокомментировал итоги пилотного проекта заместитель генерального директора ФЦК Владимир Солодов.Отличились и рядовые сотрудники тольяттинского предприятия. Они с энтузиазмом восприняли изменения, внося в процесс оптимизации свои рациональные предложения.«Самое главное в идеологии бережливого производства, это то, чтобы люди не просто делали свое дело постоянно рутинно и нехотя, а чтобы они бережливым производством жили, чтобы это было их нормальное состояние», - подчеркнул исполнительный директор компании «Детальстройконструкция» Владимир Коростелев.То, что за полгода предприятию «Детальстройконструкция» удалось успешно внедрить на отдельной линии инструменты бережливого производства, оптимизировать производственный процесс и повысить его эффективность еще раз подтверждает актуальность и необходимость реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — ключевой элемент опережающего экономического развития региона. К концу 2024 года в процесс внедрения системы бережливого производства должно быть вовлечено 250 предприятий губернии.«Повышение производительности труда для самарских предприятий – это возможность усовершенствовать свои производства и выйти на новый уровень качества продукции, а для региона – это инструмент развития экономического потенциала и обеспечения конкуренции с другими регионами», - отметил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.Такие предприятия, как «Детальстройконструкция», являются примером внедрения на предприятии практики бережливого производства, передает пресс-служба облправительства.