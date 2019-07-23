ТОР «Тольятти» пополнится еще одним резидентом

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Был рассмотрен проект компании «Волгаферт». Организация планирует производить 1,5 тыс. тонн гранулированного карбамида в сутки. Продукт обладает высокой добавленной стоимостью и пользуется возрастающим спросом как в России, так и во всем мире. Инвестиции в проект составят 19,5 млрд рублей, при этом будет создано порядка 60 новых высокотехнологичных рабочих мест.Тольятти не случайно держит лидерство по количеству резидентов среди всех территорий опережающего развития страны (ООО «Волгаферт» станет 50-й организацией, зарегистрированной в реестре участников ТОСЭР «Тольятти»). Являясь самым крупным моногородом, муниципалитет обладает всеми необходимыми средствами поддержки бизнеса: развитой инфраструктурой, специализированными площадками для предпринимателей из любых сфер деятельности, а также большим ресурсом квалифицированных рабочих кадров. Городские власти работают с потенциальными резидентами в режиме «единого окна», предоставляя персонального менеджера под каждый инвестиционный проект. Руководство министерства экономического развития и инвестиций Самарской области открыто к прямому и конструктивному диалогу с представителями бизнеса, помогая инвесторам уже на региональном уровне.Напомним, 15 июля в ТОСЭР «Тольятти» появились еще четыре новых компании-резидента. Торжественное подписание трехсторонних соглашений состоялось в рамках проведения Всероссийского форума-совещания по развитию моногородов.Тогда были утверждены проекты по модернизации производства стальных труб, организации литейного производства, построению цифровой инфраструктуры города с применением технологии SMART CITY и созданию центра обслуживания баз данных и обработки информации. Общая сумма вложений новых инвесторов составит более 220 млн рублей.По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области, успешно реализуемая в Тольятти и в Самарской области инвестиционная политика позволяет сегодня местным региональным компаниям привлекать в партнеры крупнейшие международные организации.«Компания «Волгаферт» – совместное предприятие между «КуйбышевАзотом» и итальянской компанией, которая приходит к нам с технологиями и деньгами. Это высокомаржинальный проект, который за семилетний срок льготного периода сгенерирует более 200 миллионов отчислений в бюджеты Тольятти и области. На сегодняшний день целый ряд иностранных компаний являются участниками территории опережающего развития «Тольятти». Многие зарубежные инвесторы ведут с нами активные переговоры, понимая, что регион и город выдерживают свои обязательства: гарантируют комфортное и качественное сопровождение проектов и в рамках полномочий решают все проблемы, которые возникают или могут возникнуть на пути к реализации бизнеса», – подчеркнул министр.Резидентами ТОСЭР «Тольятти» могут стать компании, не связанные с градообразующим предприятием (в данном случае с ПАО «АВТОВАЗ»). Инвестор должен соблюсти основные условия для размещения производства на этой территории: создать более 20 рабочих мест и инвестировать не менее 20 миллионов рублей (5 миллионов в первый год). В свою очередь, компания получает льготы по налогу на прибыль (от 2 до 10 процентов в зависимости от года реализации проекта), нулевые ставки по налогам на имущество и землю, а также ставку в размере 7,6 процента по страховым выплатам (вместо стандартных 30), передает пресс-служба облправительства.