Сотрудники ОЭЗ «Тольятти» организовали праздник для детей
4 июня 2019 19:27
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Ребята уже не первый год принимают участие в корпоративных мероприятиях, которые успели стать доброй традицией для дружного коллектива. А потому и в этот раз они с удовольствием шли на работу к родителям, предвкушая много интересных развлечений и активностей. И не ошиблись!
Маленьких гостей радушно встречали зажигательные аниматоры, которые располагали к непринужденному веселью даже самых стеснительных ребят. В ожидании праздничного шоу дети оставляли свои рисунки на большой открытке и делали памятные снимки в тематической фотобудке. Ребята постарше тут же делились впечатлениями в соцсетях.
Впрочем, самые интересные сюрпризы ждали зрителей впереди. Фееричное представление началось с выступления клоунов и фокусников. Затем гости стали участниками завораживающего шоу мыльных пузырей, которое неизменно приводит в восторг и детей, и взрослых. Не остались в долгу и сами ребята, которые порадовали собравшихся творческими номерами и самодельными подарками.
Подкрепившись сладким угощением из шоколадного фонтана, дети отправились на экскурсию по площадке особой экономической зоны. Многие из ребят уже были здесь в предыдущие годы, но от этого прогулка оказалась не менее познавательной, ведь новые предприятия строятся и открываются в ОЭЗ «Тольятти» с завидной регулярностью.
Настоящим сюрпризом для детей стало знакомство с пожарным депо, которое действует на территории особой экономической зоны с начала 2018 года. Современный комплекс площадью 1,5 тыс кв. м вмещает 65 помещений разного назначения. Ребята с азартом разглядывали спецтехнику, тренировочную башню, диспетчерскую и спасательное обмундирование. Кульминацией экскурсии стала подаренная возможность почувствовать себя настоящим спасателем и «пострелять» из пожарного рукава. Стоит ли говорить, что вызвало у ребят настоящий восторг, а праздник получился ярким и незабываемым!
Фото: oeztlt.ru
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