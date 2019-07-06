Сегодня на АВТОВАЗе день открытых дверей.

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Экскурсии по производственным цехам, интерактивные площадки, фестиваль ГТО, тест-драйвы моделей LADA и автородео ждут всех желающих.Центральная площадка - перед зданием заводоуправления. Здесь пройдёт автограф-сессия с пилотами команды LADA Sport, работают анимационные зоны для детей и взрослых. С самого утра на день открытых дверей приходят сотни тольяттинская и гостей города.«День открытых дверей - замечательная традиция, которая достаточно молода, но уже точно имеет перспективу развития. Очень рад, что сегодня мы здесь в атмосфере настоящего праздника»,-отметил губернатор Дмитрий Азаров.День открытых дверей совпал с радостным для вазовцев событием: возобновлением производства после двухдневного простоя.«Я очень рад, что мы вместе преодолели эти трудности, предприятие ритмично работает и, как и в прошлом году, идет опережающими темпами», - отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.