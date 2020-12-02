ОЭЗ «Тольятти» в тройке лучших особых экономических зон страны

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Ассоциация развития кластеров и технопарков России при содействии Минэкономразвития РФ подвела итоги IV Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон.

Результаты масштабного исследования были озвучены 2 декабря в ходе пресс-конференция в ТАСС, которая прошла в онлайн-формате.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал высокую значимость инвестиционного развития региона. «Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в надежности своих вложений. А это значит, задача улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, создания новых рабочих мест должна оставаться одним из главных приоритетов Правительства Самарской области, – отметил Глава региона в своем Послании.

При проведении независимого исследования эксперты оценивали более 30 критериев. В том числе количество резидентов, объем привлеченных инвестиций, наличие льгот и преференций, обеспеченность инфраструктурой, инвестиционная привлекательность региона, открытость информации об ОЭЗ, отзывчивость и компетентность сотрудников управляющей компании и другие параметры.

В результате экспертного анализа по итогам 2020 года ОЭЗ «Тольятти» заняла третье место и вошла в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России, поднявшись за год сразу на три пункта.

«Мы действуем исключительно с позиций интересов инвестора. Подготовленный нами бизнес-навигатор отвечает на ключевой вопрос – какая ОЭЗ является наиболее инвестиционно привлекательной для потенциального инвестора с целью реализации проекта в минимальные сроки, с минимальными издержками и с максимальным эффектом», - отметил директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подчеркивает, что поддержка инвесторов на всех этапах, в том числе реализация проектов в рамках государственно-частного партнёрства является одним из приоритетных направлений деятельности министерства. «Самарская область признана лучшим регионом в стране по этой практике. Убежден, что благодаря дальнейшей слаженной работе правительства вместе с инвесторами и нашими партнёрами, позиции нашей флагманской инвестплощадки - ОЭЗ «Тольятти» - в национальном рейтинге будут только укрепляться», - прокомментировал итоги рейтинга Дмитрий Богданов.

Генеральный директор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев выделил три фактора, которые помогли существенно улучшить позиции в национальном рейтинге.

Первый – это включение ОЭЗ в границы города Тольятти, после чего резидентам ОЭЗ стали доступны все инструменты федеральной поддержки, предназначенные для моногородов (льготное кредитование, и возможное участие в капитале со стороны фонда моногородов и др.). Кроме того, после включения в границы города для резидентов ОЭЗ снизились тарифы - вода подешевела в два раза, водоотведение – на 30%.

Второй фактор – это начало строительства железной дороги по концессионному соглашению между региональным правительством и РЖД. Первые составы по новой ветке будут запущены уже в 2021 году. Дорога позволит отгружать и доставлять грузы резидентов объёмом почти 1,5 млн тонн в год.

И третий фактор – начало работы в формате индустриального парка, что предполагает строительство готовых площадей по заказу инвесторов. Таким образом резиденты получают возможность сэкономить, не вкладываясь в капитальное строительство производств.

«Все эти аспекты – часть программы по повышению эффективности ОЭЗ «Тольятти», которая была подготовлена по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и поддержана региональным правительством», - подчеркнул Андреев.

«На первых позициях нашего рейтинга расположились те площадки, куда инвесторы могут смело идти, понимая, что в управляющей компании ОЭЗ работают специалисты высшего класса, которые не допустят затягивания оформления документации и сроков реализации проектов. Деньги не любят больших накладных издержек и долгого согласования. Деньги любят комфорт», – отметил Андрей Шпиленко.

Ежегодный национальный рейтинг не только помогает будущим резидентам определиться с выбором наиболее привлекательных для бизнеса площадок. Данный анализ также решает задачу совершенствования механизмов привлечения инвестиций, выявления лучших практик для эффективного функционирования ОЭЗ в России, передает пресс-служба облправительства.

Фото: oeztlt.ru