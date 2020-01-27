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Новости /  Новости Тольятти  

Министр Дмитрий Богданов приехал в Тольятти с рабочим визитом

27 января 2020 23:34
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Он провел совещание с руководством двух компаний, принявших решение строить свои заводы в ОЭЗ.
25 января министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов приехал в Тольятти с рабочим визитом.

Утром он осмотрел площадки резидентов Особой экономической зоны «Тольятти» и провел совещание с руководством двух компаний, принявших решение строить свои заводы в ОЭЗ, передает пресс-служба ОЭЗТольятти. 


Фото:   пресс-служба ОЭЗТольятти
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