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LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года

2 декабря 2020 16:52
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По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.

LADA подвела итоги продаж за ноябрь 2020 года. В прошлом месяце было реализовано 38 064 автомобиля - на 21,9% больше, чем в ноябре 2019 года (31 217 штук), и это новый рекорд месяца (максимум за период начиная с декабря 2013, когда продажи составили 38 948 штук), на который в том числе повлияли отгрузки автомобилей в рамках программ опережающих госзакупок автомобилей.

По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей (+15,6% по сравнению с ноябрем 2019 года).

Модели семейства LADA Vesta заняли второе место с результатом 11 771 автомобиль (+35,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

На третьем месте по совокупному объему продаж расположились пассажирские и коммерческие версии семейства Largus; в ноябре было реализовано 4 052 таких автомобилей.

 «Рекордные показатели продаж автомобилей LADA в ноябре стали возможными благодаря действию государственных и собственных программ LADA, а также запуску продаж специальных серий наших популярных моделей. Влияние на рост продаж оказали и поставки автомобилей в рамках программ опережающих госзакупок. Несмотря на высокий спрос в осенние месяцы, мы прогнозируем что общие результаты 2020 года будут ожидаемо ниже результатов 2019-го, но, очевидно, что в это непростое время нам удалось сохранить и долю рынка, и уверенное лидерство бренда LADA в России», - отметил Оливье Морне, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ», передает пресс-служба АО «АВТОВАЗ».

 

Фото:   пресс-служба АО «АВТОВАЗ»

 

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