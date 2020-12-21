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Дмитрий Азаров и Ив Каракатзанис запустили производство обновлённого автомобиля LADA Niva Travel

21 декабря 2020 15:20
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21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel.

В понедельник, 21 декабря, на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel. Старт выпуску модернизированной легенды дали Губернатор Дмитрий Азаров, президент АО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис и генеральный директор АО «ЛАДА Запад Тольятти» Юрий Скульский.

Проект обновления автомобиля Niva одобрен Советом директоров компании в июне 2018 года и завершается в соответствии с графиком, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, вызванную пандемией. Реализовать планы автозаводу помогла активная позиция Дмитрия Азарова, который не только на региональном уровне поручил оказать помощь предприятию, но и весной этого года обратился к Президенту страны Владимиру Путину за поддержкой всего автопрома и конкретно АО «АВТОВАЗ». Глава государства поддержал инициативу Дмитрия Азарова и оказал беспрецедентную поддержку, благодаря чему автозавод стабилизировал экономическую ситуацию, а в ноябре вышел на новые рекорды, продав более 38 000 автомобилей LADA, что на 21,9% больше, чем в ноябре 2019 года. Это является лучшим показателем месяца с декабря 2013 года.

«Очень важно, что это событие происходит в юбилейный для АВТОВАЗА год, когда мы отмечаем 50-летие выхода первого автомобиля здесь, на волжских берегах. Этот год мы постарались провести празднично, отметить его торжественными событиями. Да, нам помешала пандемия, условия этого года, чтобы в полной мере ощутить праздник на всей территории Самарской области и в городе Тольятти. Некоторые сложности испытала и наша главная производственная площадка – АВТОВАЗ, – отметил Дмитрий Азаров. – Но теперь благодаря поддержке Президента страны Владимира Владимировича Путина все позади. Я не раз говорил, что Тольятти – это город президентского внимания. Конечно, совершенно точно можно сказать, что главный и самый крупный трудовой коллектив постоянно в зоне внимания Президента страны. Благодаря его решениям восстановлен спрос, автозаводу удалось вторую половину года проходить гораздо лучше, чем даже были предварительные расчёты. Этот первый автомобиль является очень хорошим подтверждением того, что если внимание к производителю есть, то высокопрофессиональный, ответственный, талантливый и работоспособный коллектив всегда готов ответить встречными трудовыми обязательствами, всегда готов к новым свершениям и победам».

Niva была создана в начале 2000-х годов на базе ВАЗ-2123 и с тех пор остаётся одним из самых популярных полноприводных автомобилей в России. Модель постоянно модернизируется, чтобы с каждым разом становиться более современной, надёжной и комфортабельной. Таким образом, в первоначальную конструкцию автомобиля внесено более 2000 изменений. Поставщиком основных узлов – кузова, шасси, силового агрегата – с начала производства является АО «АВТОВАЗ».

Новая страница в истории Niva началась в прошлом году, когда Тольяттинский автозавод полностью выкупил у General Motors акции их совместного предприятия в Тольятти и вернул себе бренд Niva.

«Это большое достижение, особенно для команды «Лада Запад Тольятти», которая качественно и в срок справилась с этим важным проектом. Niva имеет долгую историю и славный путь. Более 650 тысяч таких автомобилей сегодня ездят по дорогам и бездорожью России, СНГ и других стран. С возвращением легендарного названия Niva в семью LADA мы открываем новую страницу в его истории. Хочу вас заверить, что в ближайшие годы с этим именем будет связано много важных и интересных новостей», – сказал Ив Каракатзанис.

На этот раз значительные изменения произошли во внешнем виде автомобиля: капот дополнен более объёмными выштамповками, крупноячеистой решеткой радиатора и новыми фарами. Боковые молдинги и более рельефные накладки на арках колес в сочетании с новым дизайном колесных дисков подчёркивают выдающиеся внедорожные характеристики модели. Задняя часть так же изменилась, получив полностью светодиодные задние фонари и более рельефный бампер. В исполнении Off-road образ Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, который защитит кузов при движении по пересеченной местности. При этом узловые детали и агрегаты не изменяются. Продажи модернизированного автомобиля стартуют в 2021 году, точная дата будет объявлена дополнительно.

«Хочу сказать слова благодарности Губернатору, Правительству Самарской области, которые на федеральном и региональном уровне с самого первого дня поддерживают наш проект. Без вашей поддержки нам было бы очень трудно», – подчеркнул генеральный директор АО «ЛАДА Запад Тольятти» Юрий Скульский.

Познакомившись с производством обновлённой модели, Дмитрий Азаров также вручил работникам АО «АВТОВАЗ» государственные награды за вклад в развитие предприятия и автомобилестроения в целом, передает пресс-служба облправительства.

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