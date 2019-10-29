Дело ТоАЗа: Представители защиты Махлаева требуют отмены приговора и пытаются оспорить неудобные для них факты
29 октября 2019 15:42
124
Напомним, что 5 июля 2019 года Комсомольский районный суд г. Тольятти вынес обвинительный приговор в отношение бывших руководителей предприятия "Тольяттиазот" Махлаев Владимира и Сергея, Евгения Королева, а также владельца компании Ameropa Андреаса Циви и главы компании Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта. Обвиняемых заочно приговорили к тюремным срокам за мошенничество в составе ОПГ, в результате которого акционеры потеряли около 87 млрд. рублей.
В ходе заседаний адвокаты осужденных продолжают использовать проверенную тактику, всячески затягивая судебные разбирательства. Так, за последнюю неделю на больничном оказались представитель Евгения Королева адвокат Яблоков и представитель Владимира Махлая адвокат Тихомирова. В связи с этим защита регулярно подает ходатайства о переносе слушаний.
По мнению адвокатов, тольяттинский Комсомольский суд не принял во внимание ряд доказательств, представленных со стороны защиты. Помимо этого, причиной для аннулирования приговора представители подсудимых считают попытку обвинения ускорить судебный процесс, а также якобы нелогичные формулировки в приговоре.
Защита настаивает на пересмотре материалов дела и повторном допросе некоторых свидетелей. Адвокаты пытаются убедить судей, что обвиняемые по делу представители иностранных компаний были уведомлены некорректно о датах проведения заседаний, а потому не смогли защитить свои интересы перед судом, хотя в деле есть подтверждение их уведомления.
Сторона обвинения считает, что защита осужденных строит свои доводы, выдергивая из контекста факты и предложения из вынесенного приговора, интерпретируя в выгодном для них свете. По мнению обвинения, у оппонентов нет весомых аргументов, а потому они просто затягивают процесс, чтобы не дать приговору вступить в законную силу.
Адвокаты защиты пытаются лишить значения важные доказательства и умолчать о значимых материалах, приобщенных к делу. Так, к примеру, представители осужденных заверяют о том, что ценовая экспертиза, которую они почему-то причисляют к главному доказательству, выполнена некорректно. Однако при этом защита забывает, что ходатайство о проведении данных исследований в этом экспертном учреждении заявил представитель Евгения Королева адвокат Московский. Теперь представители обвиняемых пытаются оспорить неудобные для них результаты. Адвокаты настаивают, что эксперты должны были вести подсчет по ст. 40 Налогового кодекса РФ, и тогда отклонений выявлено бы не было. При этом они тактично обходят стороной исследования других институтов и данные достоверных источников, которые подтверждают заключение экспертизы и приобщены к материалам дела. Не берут во внимание адвокаты и постановление арбитражных судов, которые как раз и применяли по налоговым спорам статью 40 Налогового колекса, и также установили отклонение по ценам более чем на 20% на удобрения ТоАЗ с 2009 по 2011 год и в 2012 и 2013 годах. Защита также пытается оспорить показания засекреченных свидетелей, безосновательно называя их "анонимными", хотя суду их личности известны.
На данный момент суд выслушал все представленные апелляции и готов перейти к изучению доказательств. По ходатайству государственных обвинителей, пятничное слушание перенесено на 28 октября. Оправдает ли себя тактика обвиняемых и какие доказательства несостоятельности приговора суда первой инстанции они попытаются предъявить в апелляции - выясним на следующей неделе.
Фото: kremlinrus.ru
Добавить комментарий
Комментарии
- 21 сентября 2019
.Он начнется с 23 сентября ЖКХ
1403
- 4 сентября 2019
Ребят ждут интересные занятия с квалифицированными педагогами. Социум
416
- 17 апреля 2019
Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении. Социум
659
- 23 января 2019
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников. Образование
1748
- 23 ноября 2018
Детей учат основам программирования. Образование
1816
- 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
2050
- 6 августа 2018
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
1818
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1802
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
2307
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
2285
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2593
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1958
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
2959
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
15924
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
16334
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
3960
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4827
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
18472
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
6089
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
11576
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
5608
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
6503
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
4517
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
18151
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
14841
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
16995
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4710
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
5490
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
17188
Видео
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
243
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
418
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
475
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
523
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
1144
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
750
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1193
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1870
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1284
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1562
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1755
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1222
Мероприятия