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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти депутатам фракции КПРФ предложили публично извиниться

5 ноября 2019 12:52
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В Тольятти депутатам фракции КПРФ предложили публично извиниться
23 октября фракция КПРФ покинула заседание местного парламента.

Сегодня, 5 ноября, в Думе г.о. Тольятти рассматривался вопрос о возможных нарушениях в действиях депутатов фракции КПРФ, которые, напомним, 23 октября покинули заседание местного парламента, лишив его кворума и возможности дальнейшей работы в указанный день.

Инициатором рассмотрения вопроса о поведении коммунистов стал депутат Евгений Архангельский, который, если резюмировать его обращение, считает, что депутаты должны были присутствовать на заседании и, в качестве одного из вариантов решения комиссии предложил объявить порицание представителям фракции, а им самим - принести публичные извинения на заседании Думы.
Депутат Виталий Подоляко обратил внимание, что согласно Регламенту Думы г.о. Тольятти, депутат, желающий покинуть заседание, должен сообщить об этом спикеру. С учетом того, что зал покинуло 16 народных избранников и каждый из них не сообщил о своем намерении - это сделала за всех руководитель фракции Ольга Сотникова - Подоляко счел, что нарушение депутатской этики налицо. Однако госпожа Сотникова сослалась на пункт Регламента, в котором указано, что руководитель фракции имеет право делать заявления от имени всех ее представителей.

В ходе дальнейшей дискуссии парламентарии пришли к общему мнению, что, хотя «определенный инцидент» и имел место, впоследствии депутаты выполнили возложенные на них задачи по всем необходимым вопросам. В итоге комиссия большинством голосов решила, что нарушения правил депутатской этики в действиях представителей фракции КПРФ отсутствуют, пишет TLTgorod.

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