В Тольятти пройдет праздник самарской символики
20 июля 2019 12:29
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Гостей ждет мастер-класс и концерт.
Он состоится 21 июля с 17.00 до 19.00 в Парке Победы. Его организуют в рамках социального проекта «Чудесные выходные». В концерте примут участие местные коллективы.
Пройдет мастер-класс для детей «Наш герб», передает Радио август.
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Он состоится 21 июля с 17.00 до 19.00 в Парке Победы. Его организуют в рамках социального проекта «Чудесные выходные». В концерте примут участие местные коллективы.
Пройдет мастер-класс для детей «Наш герб», передает Радио август.
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