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Сегодня Тольятти отмечает День города

1 июня 2019 12:05
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Сегодня Тольятти отмечает День города
1 и 2 во всех районах Автограда пройдут праздничные мероприятия.

В День города, который горожане отметят в предстоящие выходные, тольяттинцев и гостей города ждет насыщенная развлекательная программа. 1 и 2 во всех районах пройдут праздничные мероприятия, которые порадуют жителей всех возрастов.
Как сообщает горадминистрация, днем тольяттинцев ждет масса ярких впечатлений и приятных сюрпризов: чудесные конкурсы для детей и взрослых, фестиваль техники, национальная ярмарка чудес, мастер-классы, вкусная еда от выездных рестораций и отличное настроение от творческих коллективов города.

Вечерняя развлекательная программа приятно удивит многоголосием Волжского хорового фестиваля, интересными видео-проектами и интерактивными площадками для молодежи.
Гвоздем программы празднования Дня города станет выступление на главной площади Центрального района коллектива "DBlack Blues Orchestra" и ее лидера Владимира Аветисяна. Блистательный состав коллектива объединил талантливых музыкантов из пяти стран мира: США, России, Бельгии, Швейцарии, Испании. "DBlack Blues Orchestra" неоднократно участвовал в перфомансах, которые сопровождали самые значимые культурные события России и Европы - от "Монако Яхт-Шоу" до Московского кинофестиваля. В уникальном звуковом и световом шоу коллектива используется синтез различных жанров - начиная от традиционных возможностей блюз-оркестра и заканчивая современными достижениями развлекательной индустрии. Музыка этой группы - не просто концерт, а возможность зарядиться энергией и наполнить жизнь новым смыслом.

В Автозаводском районе ожидается фееричная шоу-программа "Мистерия звука и света". Кульминацией праздничной программы на площади у ДС "Волгарь" станетграндиозное выступление культовой российской r"n"b-поп-группы Банд"Эрос. Будут исполнены лучшие хиты группы в исполнении Тани Миловидовой, Наташи Ибадиной под биты SOLа DJ Erikа и Ромы Пана! Начало шоу в 20:00
В Комсомольском районе тольяттинцев ждет музыкальное признание в любви к Тольятти от коллективов города.
По традиции в 22:30 во всех районах Тольятти прогремят праздничные фейерверки.
Полная афиша праздника, пишет TLTgorod.


Фото pixabay.com
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Комментарии

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