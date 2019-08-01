Завершен третий (очный) этап конкурса на должность министра культуры Самарской области

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состоялось заседание комиссии открытого конкурса по отбору кандидатов на замещение государственной должности Самарской области министра культуры Самарской области под председательством заместителя Правительства Самарской области. Был завершен третий этап конкурса – проведены индивидуальные собеседования с кандидатами, прошедшими предварительный отбор.Напомним, конкурс стартовал 12 апреля 2019 года по инициативе Губернатора Самарской области. В эфире программы «Главная тема» канала «Россия 24» он отметил: «Сегодня, как никогда, высок спрос на энергичных, талантливых людей. Для них, вместе с лидерами России, мы запустили проект «Кадросфера», опыт которого признан лучшим в стране. Цель проекта — создать кадровый резерв, и не только для государственной или муниципальной власти, а для всего региона. Одним из механизмов привлечения высококлассных специалистов станет открытый конкурс на должность министра культуры».Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, возглавляющий конкурсную комиссию, отметил, что этап индивидуальных собеседований — очень важный и ответственный, в связи с поставленной Главой региона задачей — с привлечением высокопрофессиональных, компетентных, хорошо знающих различные сферы отрасли культуры области людей провести отбор кандидатов на высокую государственную должность. «Целью конкурса также является формирование высокопрофессионального кадрового состава», — подчеркнул он.Всего для участия в конкурсе было подано 48 заявок, и к индивидуальному собеседованию были допущены кандидаты, прошедшие первый и второй этапы конкурса.Напомним, на первом (заочном) кандидаты зарегистрировались на портале «Кадросфера»; прошли тестирование; записали и загрузили на портал видеопрезентацию о цели участия в конкурсе и конкретных предложениях по развитию сферы культуры в Самарской области.На втором (интерактивном) этапе — представили в департамент кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области предложения, идеи по реализации государственной политики в сфере культуры и туризма в Самарской области.«Это очень серьезный конкурс, колоссальная работа со стороны участников, со стороны комиссии, организаторов. Сегодняшняя встреча позволила всем членам комиссии познакомиться с теми, кто подал заявки на участие. Среди них были очень интересные люди. Даже сама география восхищает: Москва, Петербург, Пенза, Кемерово, Самара и Самарская область – действительно много. Были интересные предложения по развитию культуры Самары. Это очень ценно, ведь конкурс значим не только для того чтобы выбрать единственного кандидата, а для того чтобы сформировать кадровый резерв в сфере культуры», — поделилась впечатлением от работы доктор культурологии, профессор, ректор Самарского государственного института культурыХудожественный руководитель и режиссер театра «Грань»также отметил, что интересных предложений очень много: они касаются и культуры в селе, в отдаленных районах, и привлечения в эту сферу молодежи. «Личное общение очень важно. Одно дело, когда смотришь заочно визитку, читаешь документы. А когда общаешься лично – формируется мнение, важна энергетика, обаяние, коммуникабельность человека. Всем дали проявить себя», — сказал он.Проректор Самарского университета, заведующий кафедрой отечественной истории и историографииподчеркнул: «Сейчас комиссия сделала определенные заключения, у нас были балльные итоги, они будут подведены, и рекомендации комиссии будут доведены до сведения губернатора, для того чтобы было принято окончательное решение. Для меня стало очевидно, что наш культурный ландшафт очень разнообразен, и многие люди, которые выступили перед нами, могут войти в кадровый резерв и скоро найдут себя на значимых должностях и принесут пользу Самарской области».По результатам работы комиссия в отношении каждого кандидата, допущенного к конкурсу, может принять одно из решений: либо рекомендовать губернатору Самарской области рассмотреть кандидата для назначения на государственную должность министра культуры, либо не рекомендовать кандидата для рассмотрения на данную должность.Все предложения конкурсантов по развитию сферы культуры региона будут переданы победителю конкурса после его назначения на должность. Однако интересные идеи могут быть приняты к реализации вне рамок этого конкурса, передает пресс-служба облправительства.