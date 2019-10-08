В рамках нацпроекта «Культура» в Отрадном открылся виртуальный концертный зал

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4 октября в малом зале ДК «Россия» г.о.Отрадный в рамках национального проекта «Культура», реализуемого по поручению Президента России, открылся виртуальный концертный зал на 200 мест. Реализация нацпроекта в Самарской области проходит под личным контролем губернатораОткрывая виртуальный концертный зал в Отрадном, врио министра культурыотметила:«Это очень значимое событие в культурной жизни любого малого города, поскольку для жителей становятся доступнее самые яркие выступления звезд мировой музыки на лучших концертных площадках. Я надеюсь, что такие залы станут визитными карточками этих городов».Условием создания виртуального концертного зала было наличие соответствующей материально-технической базы, высокоскоростного Интернета,квалифицированных специалистов. На приобретение специального оборудования на конкурсной основе из федерального бюджета было выделено 5 600 000 рублей.Глава города Отрадныйвыразил слова благодарности руководству ДК «Россия» за проделанную работу по подготовке к открытию зала ипожелал дальнейшего развития: «Впереди, в рамках национальных проектов у нас еще очень много работы. Сегодня же, надеюсь, все мы по достоинству сможемоценить результат и получим удовольствие от прослушанного концерта».Участниками знакового события в жизни города стали представители предприятий и учреждений, студенты, педагоги. Первым здесь прозвучал концертНационального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова «Вечно юный романс».Директор ДК «Россия»победу в федеральном конкурсе в рамках нацпроекта «Культура» объяснила тем, что при разработке концепции ипрезентации, творческой группе проекта удалось донести до конкурсного жюри тотфакт, что Отрадный готов воспринимать классику.«Мы шли к открытию виртуального зала целенаправленно. Начали с того, что приглашали в город коллективы, исполняющие классические произведения или танцующие под этумузыку. Начали с балета. Жителям понравилось. Всегда был аншлаг. Привозили учащихся тольяттинской музыкальной школы. С успехом прошла в городеконцертная программа «Таланты земли самарской», где выступили артисты самарского академического театра оперы и балета. Мы увидели, что отрадненцыочень хорошо принимают такой репертуар. Поэтому у нас сложилось убеждение, что виртуальный зал в нашем городе будет популярен», — рассказала СнежанаВладимировна.Это уже второй в рамках нацпроекта «Культура» виртуальный концертный зал в регионе. Первый открылся в сентябре в Чапаевске. Планируется, что до конца2019 года в губернии откроется еще 4 таких зала - в Сызрани, Тольятти, Жигулевске и Похвистнево. Также виртуальный концертный зал с 2018 года функционирует на базе Самарской государственной филармонии, передает пресс-служба облправительства.Фото предоставлено изданием «Рабочая трибуна».