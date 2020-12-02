В Самарской области восстановят ветряную мельницу - памятник архитектуры XIX века

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Сейчас идет поиск инвесторов, чтобы восстановить один из культурных объектов региона. Речь идет о ветряной мельнице XIX века, которая сохранилась в селе Бариновка Нефтегорского района.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин— это строение уникально. Ветряную мельницу построили в 1848 году. Во всём Поволжье это единственный такой объект. Реставрировать здание готова команда проектировщиков из Голландии, имеющая опыт восстановления таких объектов, — рассказал координатор информационных проектов ТОС «Мичуринский» Павел Татаровский.

Ветряную мельницу уже взяли под охрану.